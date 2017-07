L'Oeil du web - Gangnam Style n'est plus la video la plus regardée du web

Wiz Kahalifa et Charlie Puth dtrône le chanteur coréen Psy - Les prononciations des mots cartographiées par un linguiste - Emmaüs diffuse un spot grinçant sur l'Europe et les migrants.

Vous vous souvenez de Gangnam Style?

La chanson de Psy vient fionalkemlent de se faire dépasser par Wiz Khalifa et Charlie Puth réunis dans une chanson tirée du film Fast And Furious 7, See You Again. On y a voit beaucoup l'un des acteurs de cette série de film décdé accidenellement avant la fin du tournage, Paul Walker.

Plus de 3 milliards de vues à l'heure actuelle. Mais le record ne va pas tenir longtemps : une chanson fait 25 millions de vues par jour et devrait vite dépasser Wiz Khalifa. le chanteur s'appelle Luis Fonsi et la chanson s'appelle Despacito

Les accents des régions en cartes

L'unes des cartes des mots qui ne se prononcent pas de la même manière selon les endroits - Mathieu Avanzi

Comment prononcez vous "Rose"? "Persil"? "Poulet"? "Moins"? Un linguiste, Mathieu Avanzi a publié sur son blog "Français de nos régions" qui indiquent les aires géographiques de la prononciation de ces mots et de bien d'autres. Cartes basées sur plusieurs études et enquêtes également menées auprès d'internautes. C'est comme comme cela qu'on apprend que ceux qui ne prononcentnt pas le L de "persil" sont minoritaire en nombre de département , essentiellement au nord. Ces cartes fourmillent de commentaires. La conclusion de Mathieu Avanzi - mais qui est peut- être aussi un parti pris- est qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise prononciations .

Pourquoi? On ne dit pas 'PersiL'? Bon, je ne prononce pas 'Persileu', mais pas 'Persi' non plus. Help! 😉 — Anton!a (@Branovaa) July 11, 2017

Un spot vidéo particulièrement grinçant et glaçant d'Emmaüs

Des vacanciers arrivent sur une plage. Sourires, châteaux de sables et bermudas, jeux de plages... "Chaque année ils sont des milliers à partir, Ils partent seuls ou en familles , ils des milliers à tout laisser derrière eux pour trouver un peu de paix" indique Emmaüs. Le plan s'élargi , les quelques vacanciers sur leur draps de plages sont cernées par un multitude de draps , blanc ceux-là qui recouvrent le corps d'êtres humains.. ce sont les linceuls des migrants . Nous sommes sur une plage de Méditerranée. ils sont 3000 à mourir noyés indiquent Emmaüs. Emmaüs qui demande aux pays européens de changer leur politique envers les migrants. le clip est le premier d'une campagne de communication qui va durer tout l'été.