L’œil du web - Ils entrent en volant à l'intérieur d'un avion et ouvrent une porte dans le ciel

Deux wingsuiteurs réalisent l'exploit d'entrer dans un avion en plein vol l'un à la suite de l'autre. Quand un media américain prend la France en exemple. Les passagers de cet avion étaient bien contents que leur avion soit retardé.

Le duo volant de Haute-Savoie, Soul Flyers s'est donné pour défi de s'élancer d'une montagne et de voler jusqu'à la porte d'un tout petit avion. Fred Fugen et Vince Reffet se sont entraînés deux mois à la frontière espagnole pour réussir ce vol incroyable en wingsuit, une première mondiale. Le 13 octobre dernier, ils ont grimpé en haut de la Jungfrau dans les Alpes, le plus haut sommet de saut pour leur discipline, et se sont élancés pour un saut de 2 minutes à 136 km/h.

C'est le pilote qui leur donne le top départ car c'est lui qui doit être le plus précis possible. Son appareil doit rester stable pour que les "hommes volants" puissent viser la toute petite porte de 1m58 sur 1m25. Défi réussi. La vidéo a été mise en ligne mardi soir et totalise déjà des centaines de milliers de vues sur Youtube.

Dans une interview avec leur sponsor, Red Bull, Vince Reffet avoue que quand ils ont commencé l'entrainement, ils pensaient que ce serait plus simple. Au fur et à mesure, ils ont découvert que c'était un défi pas seulement technique mais aussi mental.

Quand un media américain prend la France en exemple

Le site ATTN a réalisé cette vidéo pour montrer aux Américains qui le suivent trois choses dont ils feraient bien de s'inspirer chez les Français. Ça commence avec la nourriture et plus précisément la taille des portions. Elles sont dix fois plus petites chez nous qu'outre atlantique. Résultat, notre d"'obésité est évidemment très inférieur à nous cousins américains. Autre qualité que nous reconnait ATTN, notre équilibre travail-reste de la vie. Le site met en avant nos vacances et notre droit à la déconnexion qui fait que nous n'avons pas l'obligation de lire nos mails à la maison. Enfin, l'environnement. Les Français ont banni les sacs plastiques des supermarchés et interdiront bientôt la vaisselle en plastique.

C'est un tout petit peu caricatural et exagéré mais ne boudons pas notre plaisir d'être ainsi salués par les Américains.

Les passagers de cet avion étaient bien contents que leur avion soit retardé

Alors que leur avion pour Toronto est annoncé avec un retard d'une demie heure, ces passagers terre-neuviens ont décidé de sortir leur accordéon et leur guitare pour faire passer plus vite le temps. Mission accomplie, des chanteurs joignent leurs voix, des danseurs esquissent des pas et voilà le hall de l'aéroport qui se transforme en boîte de nuit.