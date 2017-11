L’œil du web - Journée de lutte contre le Sida : deux vidéos contre la discrimination et pour le dépistage

Pour la journée mondiale de lutte contre le Sida, Sida Info Service et Aides lancent deux campagnes pour rappeler l'importance de se faire dépister mais aussi pour lutter contre les discriminations. Egalement au menu, une armée d'araignées de mer au fond de l'océan.

La campagne de Sida Info Service en partenariat avec le laboratoire pharmaceutique ViiV Healthcare vise les jeunes. Elle a pour objectif de leur rendre le dépistage naturel et systématique. Le message est simple : si certaines questions nécessitent réflexion, celle du dépistage a une réponse évidente, il faut le faire. Un message important alors qu'on estime à 25 000 le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité en France et qui donc, ne bénéficient pas des traitements qui pourraient les aider.

La deuxième vidéo s'adresse à plus de monde car son but, est d'abord de lutter contre les discriminations dont sont encore victimes les personnes séropositives. Aides rappelle aussi que plus de 6 000 nouvelles contaminations sont dépistées chaque année, alors qu'il y a de nombreuses façons de se protéger du Sida. Dans sa campagne, qui se décline aussi en affiches, Aides insiste :

Contre le sida, donnez de l'amour, rien que l'amour.

Aides incite aussi au donc par SMS :

Pour donner 3€, 5€ ou 10€, il suffit d’envoyer DON3, DON5 ou DON10 au 92612.

Une armée d'araignées de mer au fond des océans

Dans cet extrait d'un documentaire animalier de la BBC, Blue Planete II, on est à la fois fasciné et dégoûté par ces centaines de milliers de crustacés qui avancent groupées . On les voit également faire leurs mues et avancer encore plus facilement avec leur nouvelle carapace. Une véritable armée des fonds marins et des images extraordinaires qui donnent envie de découvrir le reste du documentaire.