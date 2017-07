L’œil du Web - La souffrance des cyclistes du Tour de France en une seule photo.

Un coureur du Tour de France montre l'état effarant de ses jambes - Un documentaire sur les jeunes SDF voit le jour en partie grâce au web - Un pêcheur surfe sur un requin.

Cette photo fait le tour du web. Un cycliste polonais a photographié l'état de ses jambes à la fin de la 16e étape du tour de France entre Le Puy-En-Velay et Romans-Sur-Isère. Jambes très musclées, très marquées par l'effort, toutes veines apparentes et pieds bleuis, photo effrayante et esthétique, elle montre toute la souffrance vécue par ses coureurs et que l'on ne voit pas. Pavel Poljanski est 75e au classement général.

"Mes jambes semblent un peu fatiguées" commente sobrement Pavel Poljanski - Pavel Poljanski

La voix de SDF émerge en partie grâce à internet

Un sociologue -Julien Billion-et deux réalisateurs - Philippe Dihn et Patrick Muller - ont décidé en 2013 d'unir leurs efforts pour réaliser un documentaire sur 3 jeunes Sans Domicile Fixes* . Ils ont suivi Kenny, Loubna et Mickaël pendant 3 ans au quotidien, leurs galères, leurs sentiments, la vie tout simplement filmé de manière pudique et humaine. Encore fallait-il assurer un débouché. Financement participatif, bénévolat et partenariat avec des sites web d'informations ou encore avec l'association Entourage. Le montage du projet n’a pas été facile. Des web-séries ont été réalisés pour vendre ce projet . Quelques projections du documentaire terminé ont pu être organisées. Reste à le populariser . L'intitulé de ce documentaire : "Comme Tout le monde"...

Les jeunes constitueraient un tiers des SDF

Un pêche qui surfe sur requin, est-ce bien raisonnable?

Un pêcheur iranien voit un requin baleine à côté de son bateau, , on ne sait pas comment il a l'idée mais saute sur le requin baleine qui le laisse faire . Le pêcheur iranien, en équilibre s'enfonce dans l'eau ou réapparaît devant d'autres pêcheurs franchement hilares. Evidemment c'est à déconseiller ! Et beaucoup, sur les réseaux sociaux , se sont émus surtout parce que le requin baleine est une espèce protégée. Il parait que le pêcheur n'a pas été sanctionné car il n'a pas blessé l'animal. Reste des images étonnantes.