L'Oeil du Web - La vidéo d'une mannequin saoudienne en minijupe met le royaume en émoi.

Une vidéo de 6 secondes d'une mannequin a suffi pour mettre les dirigeants saoudiens dans tous leurs états - Une grand mère coréenne fait un carton avec sa chaîne Youtube.

Une petite vidéo de 6 seconde - muette- met en émoi le royaume saoudien : On y voit une jeune femme de dos, mannequin saoudienne, se promener en jupe courte et tête nue dans une rue d'un village de la province du Najd, région considérée comme conservatrice parmi les conservatrices, berceau du Wahhabisme. C'est semble-t-elle qui a mis cette vidéo sur twitter. Evidemment la vidéo déchaîne les passions sur les réseaux sociaux . les autorités saoudiennes s'étranglent, La jeune femme a été recherchée dans le pays sur demande t par la Commission pour la promotion de la Vertu et la Prévention du Vice . Elle aurait été arrêtée. Tweet d'un écrivain saoudien : Je pensais qu'elle avait tué quelqu'un et toute cette histoire tourne autour d'une jupe".

Un grand mère coréenne se la joue jeune You Tubeuse

Cette dame à plus de 70 ans, elle a chaine You tube avec plus 300 000 fidèles! Il y a quelque mois sa petite fille lui a conseiller de faire des vidéo façon You Tubeuse de 20 ans pour la garder en forme et surtout lutte contre la démence sénile. La voilà rebaptisé Grand-mère Corée, on voit ses images de voyage, d'expérience de plongée, tester les restaurants, donner ses conseils beauté. Et ça fait un carton ! Sa petite fille fait le montage audio et vidéo. Voilà qui peut donner des idées à certains d'entre vous!

800 personnes entièrement nues pour un record

Tous ces gens voulaient battre le record de gens tout nus en train de se baigner. Le 15 juillet dernier au festival de Rock de Loosari ils se sont tous mis à l'eau dans la joie et la bonne humeur et pour fêter ça ils ont chanté l'hymne national.