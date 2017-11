L’œil du web - Le harcèlement, pour l’arrêter, il faut en parler

Des vidéos à destination des plus jeunes pour lutter contre le harcèlement scolaire. La musique des étoiles mise en ligne par la Nasa. Une petite fille qui ne boude pas son plaisir de la musique.

En cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire, comment parler aux jeunes, comment leur donner les clés pour se défendre ? En passant bien sûr par le web. C'est pour cela que le ministère de l'éducation dévoile aujourd'hui un clip visible à la télé mais surtout sur internet en version longue. On y découvre Emma, victime du harcèlement de ses petits camarades. Le pire, c'est qu'elle dit les comprendre mais avoue aussi beaucoup souffrir.

C'est grâce à une camarade qu'elle va trouver la force d'en parler à une adulte et donc de se sortir de la spirale infernale du harcèlement. Une solution trouvée grâce au 3020, un numéro vert gratuit, anonyme et confidentiel.

Pour les plus petits, rendez-vous sur la plateforme FranceTV Education. Avec dix courts dessins animés, le message est clair : il faut en parler à un adulte et surtout ne pas rester silencieux et seul.

La musique des étoiles mise en ligne par la Nasa

L'agence spatiale américaine a mis en ligne une sélection de ses meilleures "musiques" de l'espace. Avec des tubes comme l'orage sur Jupiter.

Ou les échos de la surface de Titan

Ou encore le bruit d'une étoile

Ces musiques sont en fait des ondes captées par les radars de la Nasa, transformés en sons. De quoi avoir la tête dans les étoiles.

Une petite fille qui ne boude pas son plaisir de la musique

Elle s'appelle Loren, elle a 6 ans et alors que les autres enfants de sa chorale restent bien sérieux pendant la chanson Old Church Choir, elle vit littéralement la musique.

Sa maman est tellement fière de la voir aussi bien dans sa peau qu'elle a posté la vidéo sur Facebook et sur Youtube, une vidéo qui est devenue rapidement virale. On a envie de faire comme elle et de chanter à pleine voix en dansant :

Nothing's going to steal my joy.

Rien ne pourra m'enlever ma joie ! C'est sûr, elle a vraiment compris les paroles.