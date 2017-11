L’œil du web - Libérée, délivrée, des fillettes recréent le clip de la Reine des neiges à moindre frais

Trois petites filles refont la chorégraphie de la Reine des neiges avec des effets spéciaux low-cost. Le nouveau clip de la sécurité routière pour inciter à boucler sa ceinture à l'arrière. Une fête improvisée sur un trottoir de Glasgow en Ecosse.

Rien qu'en lisant les mots Libérée, délivrée, le refrain entre déjà dans la tête. La Reine des neiges est un succès indémodable pour les petites filles du monde entier. Dans cette vidéo, on assiste à la reprise de la chanson par trois petites japonaises pleines de talent. Elles participent à concours dans leur école. Au départ, l'une d'elle, Kuroko Shiroko interprète en play-back la chanson mais avec un sérieux et une efficacité qui force l'admiration. Mais quand, en plus, ses camarades viennent se glisser derrière elle avec des bombes de neige artificiel pour faire des effets spéciaux à moindre frais, on est bluffé par autant d'ingéniosité.

Evidemment, les trois petites filles ont remporté le concours. La prochaine fois, elles reprendront peut-être La guerre des étoiles ou Harry Potter. En tout cas, les effets spéciaux ne leur font pas peur !

Le nouveau clip de la sécurité routière pour inciter à boucler sa ceinture à l'arrière

Selon les statistiques de la Sécurité routière, en 2016, 20% des personnes tuées dans un accident de voiture n'avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité. Douze ans après sa dernière campagne sur le sujet, la Sécurité routière a donc décidé de sensibiliser à nouveau les conducteurs sur la question avec ce clip très fort.

Sur une musique douce mais funèbre, composé par Brun Coulais, l'auteur de la bande originale des Choristes, on découvre une famille qui semble brisée. Les cadres qui contiennent ses souvenirs vont bientôt éclater en autant de morceaux de verres que le pare-brise sur lequel se fracasse la tête de leur fils aîné. Assis à l'arrière, il ne portait pas sa ceinture et est projeté à l'avant dans un accident de voiture.

Boucler sa ceinture, c'est un geste qui sauve des vies. Egalement car en cas d'accident, les passagers non attachés sont propulsés contre le siège avant et mettent la vie de ceux qui sont à l'avant en danger. La Sécurité routière propose de nombreux conseils pour s'accrocher à la vie.

Une fête improvisée sur un trottoir de Glasgow en Ecosse

Au départ, ce samedi soir, ils ne sont que quelques étudiants à danser près des DJ mobile. Mais l'ambiance sur ce trottoir de Glasgow est tellement sympa que tous les passants s'arrêtent et se joignent à la fête. Un samedi soir pas tout à fait ordinaire en Ecosse !