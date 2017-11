L’œil du web - Silence, on braque un hôpital !

Une vidéo choc contre l'évasion fiscale. Un tutoriel pour recycler un pneu en paire de sandales. Un vigile de Paris-Bercy ne reconnait pas Rafael Nadal.

En plein scandale des Paradise Papers, cette vidéo de l'organisation Oxfam tombe à pic. En utilisant les codes d'un film d'action, la confédération d'ONG qui lutte contre la pauvreté dénonce les conséquences de l'évasion fiscale. A première vue, c'est un braquage auquel on va assister. Un braquage assez violent puisque nous sommes prévenus au début de la vidéo :

Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité du public.

En effet, ce n'est pas une banque à laquelle s'attaquent ces braqueurs masqués, c'est à un hôpital. Respirateurs, médicaments, greffons, stéthoscopes, perfusions, rien n'échappe aux cambrioleurs. Jusqu'aux machines qui gardent les bébés prématurés en vie dans les couveuses.

La conclusion fait froid dans le dos : ce braquage, il existe en réalité, c'est le résultat de l'évasion fiscale. Oxfam explique que quand les entreprises se débrouillent pour éviter de payer des impôts, les fonds manquent pour les services publics de base, comme les hôpitaux par exemple. Oxfam propose donc de se mobiliser en signant sa pétition pour exiger plus de transparence fiscale.

Un tutoriel pour recycler un pneu en paire de sandales

Si en France nous avons tendance à jeter et à racheter, en Afrique, on est plus régulièrement adepte du recyclage et de la récupération. Dans cette vidéo de moins de 4 minutes, vous allez découvrir un artisan kenyan transformer un pneu de voiture en paire de sandale pour femme.

On est bluffé par l'ingéniosité de cet homme. Selon les commentaires, ces sandales sont en plus très confortables.

Un vigile de Paris-Bercy ne reconnait pas Rafael Nadal

Rafael Nadal a beau être numéro 1 mondial et avoir remporté dix fois Roland-Garros, tous les Français ne savent pas à quoi le champion de tennis ressemble. L'Espagnol l'a appris à ses dépends comme on le voit dans cet extrait du reportage "Live Bercy" de Sport Reporter sur Canal+.

Alors que Rafael Nadal veut aller s’entraîner sur un cours du complexe Paris-Bercy, un vigile lui demande son badge d'accréditation que Nadal ne porte pas sur lui. Le vigile ose même lui demander qui il est ! Nadal sourit et lui répond sans orgueil. Penaud, le vigile vient de passer à la postérité pour ne pas avoir reconnu une légende !