L’œil du web - Sophia, le robot qui ressemble à Audrey Hepburn avec de l'humour

Rencontre avec un robot humanoïde qui a de l'humour. Un tutoriel pour dédramatiser l'accouchement avec un ballon de baudruche et une balle de ping-pong. La vidéo d'une future star du blues fait un carton.

C'est une première mondiale : un robot invité à s'exprimer devant le Web Summit de Lisbonne, l'une des plus grandes conférences d'Europe à propos d'internet. Ce robot, c'est Sophia, un humanoïde doté d'une intelligence artificielle créée par la société hongkongaise Hanson Robotics.

Inspiré d'Audrey Hepburn, le rendu de son visage est impressionnant. Un visage expressif, qui peut simuler la joie, la tristesse, la colère. Tout ça est encore un peu crispé mais à première vue, on croirait un être humain. Heureusement que son crâne est transparent et qu'on voit l'électronique qui compose son cerveau.

Son cerveau fonctionne comme un assistant vocal sur votre téléphone : une intelligence artificielle programmée qui est censée apprendre petit à petit en fonction des questions qu'on lui pose et des corrections qu'on lui fait. Mais pour l'instant, ça reste assez basique comme l'ont constaté les journalistes du site Konbini.

Quelques soient les réponses un peu à côté ou bien écrites, cela reste malgré tout assez impressionnant. Et encore plus quand on sait que l'Arabie Saoudite a décidé de lui donner la citoyenneté. Un effet d'annonce qui passe mal car Sophia a plus de droits que les femmes saoudiennes humaines !

Un tutoriel pour dédramatiser l'accouchement

Parce que c'est un moment qui est difficile à appréhender pour les futures mamans, la sage femme Liz Chalmers a décidé d'expliquer ce qui se passe pendant les contractions avec un ballon de baudruche et une balle de ping-pong. En appuyant au bon endroit, c'est à dire en haut du ballon, comme les contractions le font sur l'utérus, elle montre que l'ouverture se dilate peu à peu et que la balle de ping-pong sort plus facilement qu'elle n'est entrée !

Une vidéo que Liz Chalmers avait à l'origine enregistrée pour sa nièce Charlotte qui veut comme elle devenir sage-femme et qui est rapidement devenue virale.

La future star du blues s'appelle Toby Lee

La vidéo de la prestation de ce jeune américain de 12 ans au festival Blues Heaven au Danemark a déjà été vue plus de 50 millions de fois sur Facebook et sur Youtube. On est bluffé par la performance à la guitare de ce blondinet mais ses mimiques et sa façon passionnée de se concentrer valent aussi le détour.