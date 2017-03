L'Œil du web - Thomas Pesquet est-il bien dans l'espace ?

Dans l'Œil du web, des complotistes affirment que Thomas Pesquet n'est pas à bord de la Station spatiale internationale, la première maison imprimée en 3D et le bruit de l'eau qui varie en fonction de sa température.

La Station spatiale internationale n'existe pas selon les complotistes

Vous connaissez déjà l'histoire de l'homme qui n'a jamais marché sur la Lune ? Celle selon laquelle, il s'agirait uniquement d'une grande supercherie, inventée par les Américains ? Et bien, les théories du complot, il y en a aussi sur Thomas Pesquet, le spationaute français qui est à bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis novembre dernier. Celui qui a l'habitude de nous faire un petit coucou et de nous envoyer de magnifiques photos de la Terre, vue des étoiles. Pas de quoi convaincre ces fans de complots, persuadés que l'ISS n'existe pas. Plusieurs sites internet sont consacrés à ce scénario et s'appuient sur de fausses démonstrations. Alors Thomas Pesquet a décidé de leur répondre directement. Il a twitté un selfie. On le voit en tenue d'astronaute, en pleine sortie dans l'espace avec la Terre, la grande planète bleue, derrière lui.

Voilà pour les fans de la théorie du complot persuadés qu’on est dans un hangar sur Terre… À - que cette photo soit truquée aussi ;) #troll pic.twitter.com/Ob9ZHmDYTp — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 23, 2017

Le spationaute accompagne sa photo d'un message : "Voilà, pour les fans de la théorie du complot, persuadés qu'on est dans un hangar... À moins que cette photo soit truquée aussi", conclut Thomas Pesquet, sans oublier d'ajouter un smiley "clin d’œil". Comme quoi, mieux vaut en rire.

Une maison imprimée en 3D, en 24 heures

On peut la voir près de Moscou. Une petite maison de 38m2, aux murs jaunes et surtout elle a été construite en 24 heures. Le tout pour moins de 10.000 euros. C'est une entreprise basée en Russie (et à San Francisco) qui a réalisé cet exploit, grâce à son imprimante 3D géante. Un bras articulé éjecte du béton pour réaliser cette habitation en trois dimensions. Et le résultat est impressionnant. C'est un vrai logement avec chambre, cuisine, salon, salle de bain. Le tout pour 9.600 euros, finitions comprises.

La technologie 3D est une réalité désormais. Et la possibilité pourquoi pas, qu'un jour, chacun puisse s'offrir un toit.

L' eau froide et l'eau chaude ne font pas le même bruit

Dans cette vidéo, vue près de 500.000 fois sur YouTube, Steve Mould, jeune scientifique britannique, nous explique la différence de bruit de l'eau selon sa température. Quoi de mieux pour le prouver qu'une démonstration face caméra ? Il verse de l'eau dans deux tasses identiques, sauf que dans la première, le liquide est froid et dans la seconde, il est chaud. Et c'est vrai, quand on écoute bien, le bruit est totalement différent. Cela s'explique par la viscosité de l'eau. Plus une eau est chauffée, moins elle est visqueuse donc moins elle est dense, et cela joue forcément sur sa manière de couler. Ça ne se voit pas à l’œil nu, mais dans cette vidéo, le plus important ce n'est pas de regarder mais de tendre l'oreille !