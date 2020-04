[L’œil du Web] : un collectif pour aider les petites entreprises en difficulté face aux aides de l'état

Chaque jour à 7h40 sur France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, Nathan Airelté jette un coup d’œil sur ce qu'il se passe sur le web.

Avec aujourd'hui une initiative Ligérienne...

Et plus précisément de Pornichet où deux entrepreneurs, Aurélie DENIEL du bar à huître "L'effet mer" et Jean-Marc POIRIER du bar événementiel "Drinks" ont décidé de créer le collectif "Ma petite entreprise en crise", collectif permettant de rassembler les entreprises confrontées à la difficulté d'accès aux aides de l'état pour faire face à la crise actuelle.