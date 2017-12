L’œil du web - Un mécanicien répare un avion d'EasyJet avec du scotch

La vidéo de cette réparation de fortune sur un avion de la compagnie low-cost choque beaucoup les internautes. Egalement au menu, le congé paternité et une surprise qui tourne court.

C'est le passager d'un avion d'EasyJet pour Berlin qui filme le tarmac de l'aéroport d'Amsterdam. Le pilote vient d'expliquer que l'avion serait un peu en retard pour une petite réparation. Par le hublot, le passager voit un mécano monter sur le réacteur avec un rouleau de gros scotch. Du scotch qu'il va lui servir à faire la réparation en question. La vidéo est devenue virale, les internautes sont choqués par cette pratique. EasyJet se défend en expliquant que c'est un scotch spécial à base de métal qu'on utilise aussi pour les voitures de courses et que la sécurité n'a jamais été mise en cause. Le mécano n'a fait que changer le scotch précédent, un peu abîmé par le vol.

Au Danemark, un plaidoyer pour le congé paternité

Alors qu'en France, les pères ont droit à seulement 11 jours de congé paternité, les Danois peuvent s’arrêter 14 jours à la naissance d'un enfant. Mais surtout, ils ont ensuite droit de partager les 32 semaines de congé parental rémunéré avec la maman. Sauf qu'ils sont peu nombreux à utiliser ce droit. Cette campagne les y incite en leur rappelant qu'un enfant grandit vite. En visant leur virilité, le spot leur conseille de "prendre les congés parentaux comme un homme", c'est à dire de ne pas fuir les responsabilités pas plus que les bons moments.

En France, une pétition lancée par le magazine Causette plaide pour le rallongement du congé paternité jusqu'à 6 semaines pour favoriser les liens entre l'enfant et son père et permettre plus d'égalité dans le couple.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire, même en cas de fin du monde

Une minute chrono d'une histoire pleine d'humour noir par Gaspar Palacio. Alors que les sirènes annoncent l'apocalypse, une famille part s'installer dans l'abri que le père a construit. Mais le père refuse finalement que la mère et la fille s'abritent avec lui. Mais le final est moins évidente qu'il n'y parait et on peut imaginer que plus rien ne sera jamais pareil pour cet homme.

Le court métrage réalisé au départ pour un concours a tapé dans l’œil des internautes, jusqu'à se retrouver diffusé sur une télévision hollandaise.