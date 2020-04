[L’œil du Web] : Un tweet pour remercier le personnel du CHU d'Angers

Zoé, âgée de 19 ans, reconnaissante envers le personnel du CHU d'Angers.

L'histoire commence le samedi 28 Mars lorsque son papa, Bruno, souffrant des symptômes du Covid-19, décide de composer le 15. C'est alors qu'il est transporté au Centre Hospitalier de Longjumeau dans l'Essonne. Son état de santé se dégrade très vite, il est alors, le lundi 30 Mars, plongé dans le coma.

Pendant ce temps, Zoé, qui se trouve en Australie, est informée de la situation. Elle est alors rapatriée en Île-de-France, là où vit sa maman. Dans le même temps, et suite à la saturation des hôpitaux Franciliens, son papa fait parti de l'un des transferts, effectués par avion, vers les hôpitaux de la région, en l’occurrence le CHU d'Angers où il restera une semaine en réanimation avant d'allez mieux et de sortir de ce service pour rejoindre celui de maladie infectieuse. C'est alors que le personnel décide d'effectuer une conversation vidéo via Messenger entre Bruno et sa fille Zoé.

Réactions de Zoé suite à la conversation vidéo avec son Papa Copier

Un geste que Zoé a particulièrement apprécié, d'autant plus de l'amélioration de l'état de santé de son papa. Elle le dit sur les réseaux sociaux !

Un tweet qui n'a pas échappé aux personnels du CHU d'Angers.

Comme le montre cette capture d'écran de l'un des messages reçus par Zoé.

Capture d'écran d'un message reçu par Zoé © Radio France

Une histoire qui se termine bien, Bruno ayant pu rentrer chez lui.

Et si vous aussi vous voulez apporter votre soutien aux personnels soignants : Restez chez vous.