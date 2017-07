L'Oeil du Web - Un vétérinaire chante pour les chiens et les chats

L'Oeil du Web - Un vétérinaire américain détend les animaux en chantant du Elvis Presley et d'autres grands crooners. Les photos de Céline Dion pour Vogue détournées par les réseaux sociaux - Un patron félicite sa salarié qui prend des congés pour sa santé mentale.

Ross Henderson mélange ses deux passions, la guitare et les animaux. Et comme la musique adoucit les mœurs ce vétérinaire d'un hoptal pour animaux du Mchigan, aux ETats-Unis, prend sa guitare; se met à côté d'eux et commence à chanter pour destresser chiens et chats. Visiblement, ça marche!

Les photos de Céline Dion pour Vogue font le bonheur des internautes

La chanteuse, actuellement en pleine tournée française, a fait des photos pour le très chic magazine Vogue. Les poses étaient assez originales, dont une où l'on voit Céline Dion à genoux en robe et chapeau imiter le penseur de Rodin. n'en fallait pas plus pour que les fans et les moins fans ne détournent en masse la photo sur les réseau... Céline Dion en serre livre, Céline Dion en train de chercher les prix des pommes de terre , en train de tirer un camion de pompier ou de faire un bras de fer avec Silvester Stallone, c'est souvent très drôle.

Quand tu cherche Le prix du sachet de pomme de terre #PoseTaCelinepic.twitter.com/LXGWxdSNt0 — S.Dee Flymore (@g_sjm) July 11, 2017

Touchée par la culture. Un joli serre-livres, ma foi. 🤔 #PoseTaCelinepic.twitter.com/oovNAfa823 — Petit Mouton (@_HappySheep_) July 11, 2017

Un patron félicite un employé qui a décidé de prendre 48h de repos pour sa santé mentale

La jeune femme s'appelle Madalyn Parker et cette salariée d'une entreprise du Michigan en,voie , récemment, un mail à ses collegues : "Bonjour à tous, je prends aujourd'hui et demain pour m'occuper de ma santé mentale. Je reviendrais avec les idées claires et à 100%. Précisions : Quand on parle de santé mentale au travaille c'st le stress voir la dépression ou le burn out. Sujet très sensible au travail, voire tabou. Son patron lui envoie un mail de réponse et lui écrit en résumé :" Bravo... je le sers d'un e-mail comme celui-ci pour rappeler de l'importance d'utiliser ses congés maladies pour sa santé mentale. Je trouve incroyable que ce sujet soit encore tabou en 2017." Madalyn est devenu une héroïne dans son pays et sur les réseaux sociaux. Si en matière de droit, la situation n'est peut-être pas la même aux Etats-Unis et en France , cela reste un sujet très sensible dans l'Hexagone..