L'oeil du web - Une campagne choc pour "sauver la vie des hommes et des femmes en jaune"

Pour les congés de la Toussaint, les sociétés d'autoroutes lancent une campagne de sensibilisation pour sauver la vie des patrouilleurs. Un "costume" d'Anne Frank vendu pour Halloween suscite un tollé mondial. Et la dernière mise à jour de Google Maps permet d'explorer le système solaire.

C'est l’œil du web, une chronique à retrouver chaque matin sur France Bleu.

Une campagne pour sauver la vie des patrouilleurs

Les vacances de la Toussaint commencent ce week-end du 21/22 octobre. Vous êtes nombreux à prendre la route. A cette occasion, les sociétés d'autoroute lancent une nouvelle campagne de sensibilisation : des affiches, des slogans mais aussi des vidéos sur les réseaux sociaux. Et notamment ce clip partagé par la fondation Vinci Autoroutes, déjà partagé plusieurs centaines de fois sur Twitter : le témoignage de Jérome, un ouvrier percuté en plein travail il y a trois ans :

Cette année, 1 fourgon d’intervention est heurté chaque jour. Soutenez les hommes et femmes en jaune ! #TousEnJaunepic.twitter.com/yo7IPjvw5A — Fond_VINCIAutoroutes (@FondationVA) October 19, 2017

Toujours sur les réseaux sociaux, cette autre vidéo d'une camionnette percutant à 70km/h l'arrière d'un véhicule de patrouille. La reconstitution d'un accident en plein center de Paris :

Des vidéos accompagnées sur Twitter par les hashtags "N'approchez pas de mon homme" et "N'approchez pas de ma femme en jaune". Le mot clé est repris par d'autres sociétés d'autoroutes qui publient des photos de fourgons détruits, des messages de prévention et des chiffres : plus de 200 véhicules d'intervention ont été percutés en France depuis le début de cette année. Presque un accident par jour.

Soutenez les femmes et les hommes en jaune et en orange et mobilisez-vous pour leur sécurité, merci de RT #NapprochezPasDeMonHommeEnJaune👷 pic.twitter.com/VZ0AypM9TE — Fond_VINCIAutoroutes (@FondationVA) October 19, 2017

Un "costume" d'Anne Frank vendu pour Halloween crée la polémique

Dans une semaine, le 31 octobre c'est la fête d'Halloween. Les boutiques de déguisements sont en pleine activité. Mais ces derniers jours, un site américain a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux en proposant à la vente un "costume" d'Anne Frank. Cette adolescente juive déportée avant de mourir dans un camp en 1945, et reconnu dans le monde entier pour son journal intime.

Sur le site, une publicité proposait de "jouer le rôle d'une héroïne de la Seconde Guerre mondiale". Les internautes s'indignent aussitôt sur les réseaux sociaux : "une plaisanterie de très mauvais goût" ou encore "un manque cruel d'égard vis a vis des survivants de l'Holocauste", peut-on lire sur Twitter.

The popular website Halloween Costumes is selling an Anne Frank costume for kids. WTF? pic.twitter.com/cqKQ9UlIge — Daniel Arenson (@DanielArenson) October 15, 2017

Face à la polémique, les boutiques concernées ont décidé de retirer le "costume" de leurs rayons. Le responsable communication du site de déguisements a finalement présenté ses excuses.

Visitez le système solaire grâce à Google Maps !

Installez vous devant votre écran d'ordinateur. Agrippez-vos à votre fauteuil ! C'est un grand voyage numérique dans l'espace qui s'annonce. Une visite du système solaire, comme si vous y étiez. Tout cela, grâce à la nouvelle mise à jour de l'application de Google : Google Maps. Elle vous permet toujours de scruter la terre dans ses moindres détails avec des cartes et des photos en 3D, mais plus seulement. Il est désormais possible d'aller beaucoup plus loin.

Space out to the moons and back! With 12 new planets and moons to explore, the @googlemaps galaxy just got bigger → https://t.co/0UDVoklfTnpic.twitter.com/cJKvGHN3iH — Google (@Google) October 16, 2017

Via Google Street View : n'hésitez plus à dé-zoomer au maximum. La terre se réduit petit à petit et là vous arrivez dans l'espace. A gauche : Mercure. A droite : Vénus. Cliquez, tournez, reculez, avancez, et explorez de nouveaux mondes. Perdez-vous dans les plaines de Mars, plongez dans les trous de l’astéroïde Vesta, effleurez le sol glacé de Pluton et promenez-vous dans les lacs de lave à la surface de Io, satellite de Jupiter.

La surface de Vénus est visible dans les moindres détails avec des indications de lieux, comme sur la Terre. - Capture d'écran Google Maps

Un exploit numérique rendu possible grâces aux images de la NASA et de l'Agence Spatiale Européenne, mais aussi grâce aux photos de Thomas Pesquet. Pendant son voyage, l'astronaute français a reconstitué la station spatiale internationale en trois dimensions. Cliquez sur "ISS" à gauche : vous voilà à bord du vaisseau.

Une reconstitution en 3D de la Station Spatiale Internationale est également disponible grâce aux clichés de Thomas Pesquet - Capture d'écran Google Maps

Pour l'instant, seul une quinzaine de planètes et de satellites sont disponibles. Il faudra attendre encore un peu pour s'asseoir, par exemple, sur les anneaux de Saturne.