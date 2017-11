L’œil du web - Une histoire réversible pour inverser les clichés sur le cancer du sein

Monoprix s'engage pour lutter contre les a priori sur le cancer du sein. Le dernier épisode du #MadeleineProject nous entraîne en Hollande. Les premières images du film Jurassic World II

Monoprix s'est associé à une marque de lingerie spécialisée pour les femmes qui ont subi une intervention de la poitrine, Garance. Pour annoncer ce partenariat, la marque lance la première Story Instagram réversible. Formée de petits bouts de vidéos, quand on les regarde à la suite, on découvre un discours très négatif sur le cancer du sein, très défaitiste sur les personnes qui en sont atteintes ou guéries mais avec des séquelles. Mais arrivé à la fin, l'internaute est invité à regarder à nouveau la Story dans l'autre sens. Le discours prend une toute autre tournure, avec un message positif et plein d'espoir qui donne confiance aux femmes qui visionnent.

Pour inverser les clichés sur le cancer du sein, Monoprix et @Garance_paris lancent la première story Instagram qui se lit dans les deux sens. #ReversibleStory#cancerdusein#rubanrosepic.twitter.com/rvHzQZ87kP — Monoprix (@Monoprix) November 22, 2017

Ce film original a été réalisé par Valérie Donzelli, dont on a vu au cinéma "La guerre et déclarée" et "Main dans la main". Le procédé du retour en arrière est régulièrement utilisé dans la pub, mais c'est la première fois qu'il prend ainsi appui sur les réseaux sociaux.

Le dernier épisode du #MadeleineProject nous entraîne en Hollande

Depuis lundi, on peut suivre sur Twitter le cinquième et dernier épisode du Madeleine Project de Clara Beaudoux. Après nous avoir emmené dans sa cave à la découverte des affaires de Madeleine qui avait vécu là plusieurs années avant elle, la journaliste avait tiré des fils pour en savoir plus sur ce personnage qu'elle a pris en affection. Au cours des quatre épisodes précédents, on a découvert que Madeleine était née à Bourges en 1915, qu'elle avait été institutrice, qu'elle avait été amoureuse de Loulou et qu'elle avait des correspondance en Hollande. C'est ce dernier fil que Clara Beaudoux tire cette semaine en faisant elle même le voyage à Rotterdam sur les pas de son sujet d'enquête.

Pour la première fois, elle emporte de quoi filmer ses rencontres, à l'image des films super 8 et de la caméra de Madeleine qu'elle avait découvert dans la cave. Il en ressort huit courts films plein de tendresse et d'humilité qui donne d'autant plus vie à Madeleine.

Je vous laisse découvrir ce premier épisode filmé !

A demain pour la suite https://t.co/E6P8MdaI9rpic.twitter.com/Bmm3hAjYNF — clara beaudoux (@clarabdx) November 20, 2017

L'histoire de Madeleine s'arrête là. Le Madeleine Project aura duré 2 ans.

Les premières images du film Jurassic World II

Jusqu'ici, les images de Jurassic World II ont été extrêmement rares. Pourtant, le film est très attendu de la communauté de fans, particulièrement nombreux sur la planète puisque le premier opus constitue le quatrième plus gros succès mondial du cinéma après Avatar, Titanic et Star Wars, le réveil de la force. Autant dire que cet extrait de 6 secondes a été relayé massivement sur Twitter. On y voit pourtant juste un petit vélociraptor se faire carresser le menton par l'acteur Chris Patt qui joue le chercheur Owen Grady.

Le film Jurassic World II sortira en France le 6 juin 2018.