L'Oeil du web - Une journaliste turque brave les intempéries.

Une journaliste dans la tempête - Des images rares et magnifiques d'une baleine blanche. Ivre, il mange une glace avec l'emballage!

On voit souvent des directs de ce type à la télévision française, sous la pluie pour annoncer l'arrivée d'une tempête. Cette fois la journaliste d'une chaîne turque va plus loin. Nous sommes à Istanbul, jeudi dernier lors de d'orages intenses avec un vent incroyable. la journaliste fait ce qu'elle peut. " Excusez-moi dit-elle je tiens à peine debout, c'est le jour et pourtant il fait nuit; j'ai très très mal". C'est qu'il tombe d'énormes grêlons. Au bout d'une grosse minute le présentateur, bien au chaud, lui dit de mettre à l'abri que l'image seule suffit mais elle continue avant d'être interrompue!

Des images rares et magnifique de baleine blanche

On la voit faire de multiples saut dont un si puissant qu'elle apparait en totalité hors de l'eau. Au départ des photographes qui embarquent pour filmer les sardines et leurs prédateurs lors d'une migrations de masse au large de l'Afrique du Sud. Résultat : Pas de sardine mais une rencontres fortuites dans l'eau glacée de l'océan indien!

Quand on mange une glace il vaut mieux être en possession de tous ses moyens.

Difficile de ne pas sourire devant une petite vidéo qui capture un instant embarrassant lors d'un festival de musique en Allemagne. Un homme s'accroche à la buvette pour lécher sa glace. En fait il est en incapable parce qui il est ivre et quand on regarde bien, il essaie de surtout de lécher l'emballage. Evidemment il ne se rend compte de rien.