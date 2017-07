L'Oeil du Web - Une maison de retraite en folie

L'Oeil du Web - Des pensionnaires d'une maison de retraite espagnole rejouent la feria de Pampelune dans leurs couloirs - Les policiers jouent avec les enfants aux Etats-Unis - La députée Mireille Robert parle du quotidien à l'Assemblée National et fait le buzz.

En ce moment et jusqu'au 14 juillet ont lieu le fêtes San Fermines à Pampelune , où l’on lâche les taureaux dans les rues. Les pensionnaires d'une maison de retraite de Villamayor de Santioago, qui ne peuvent plus y aller, ont décidé de rejouer ce lâcher de taureaux dans les couloirs de l'établissement. Avec le personnel aux commandes bien sûr. C'est un déambulateur affublé d'une tête de taureau en carton qui va poursuivre les pensionnaires en train de courir dans les couloirs. Certains simulent des blessures, d'autres excitent l'animal ou vont se cacher. C'est complètement surrealiste et très drôle, joué dans la bonne humeur.

Quand les policiers jouent au toboggan aquatique avec les enfants

Les policiers les plus cools sont peut-être en Caroline du Nord aux Etats-Unis. Des enfants ont déposé des bâches tout le long d'une rue en pente de la ville d'Asheville, mis de l'eau dessus et s'amuse à glisser. Un couple appelle le commissariat pour faire cesser le tapage mais en arrivant les deux policiers ont estimé qu'il ne se passait rien de mal. Au contraire : Pas de PV mais des glissades avec les enfants, ce qui fait rires même les parents et les passants, ça détend tout de suite l'atmosphère. Quant aux policiers ils étaient un peu mouillés mais ils se sont bien amusés.

Le mode de communication un peu particulier d'une députée

Une députée de La République En Marche, Mireille Robert , fait le buzz après une vidéeo postée sur Facebook . Elle ne parle pas de la loi travail mais de tout autre chose : Les cocktails et les receptions.

Trop dur la vie de parlementaire de Mireille ROBERT @AudeCirco3 j'ai pas été élue pour souffrir Ok pic.twitter.com/HcMtwRUtsk — BEDINI Sébastien🚶 (@BEDINISebastien) July 9, 2017

Précisons que lorsqu'elle parle de blanquette, il s'agit de la Blanquette de Limoux , le vin mousseux de l'Aude. Mireille Robert est élue de la 3e circonscription de ce département. Est-ce cela le renouvellement politique et les député au travail ? la vidéo crée la polémique. Si on remet dans son contexte, on verra que Mireille Robert, qui est novice, a décidé de faire partager sa découverte de l'Assemblée, même dans les petites choses. Mireille Robert qui twitte également à propos de sa commission des affaires sociales ou façon Petit Nicolas de Sempé , faussement naïve. Elle est donc très active sur les réseaux , c'est la signature d'en Marche. Elle ramène certains français dans l'Assemblée, Et en même temps elle montre les limites de l'exercice.