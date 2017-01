L'oeil du web - Une maison pour les parents d'enfants malades

Un clip pour attirer les dons et construire une maison pour les parents d'enfants malades et hospitalisés. Une video pour expliquer comment fonctionne le système de navigation européen Galileo et un documentaire où un singe tente de se reproduire avec une biche.

Une maison pour les parents d'enfants hospitalisés longtemps

C'est un problème que connaissent les parents dont les enfants sont atteints d'un cancer ou d'une maladie lourde, rester proche de son enfant tout au long de la poursuite du traitement. L'hopital pour enfant à Margency en banlieue parisienne accueille 200 enfants chaque année. Pour que les parents soit au plus proche, elle souhaite construire une maison, juste à coté. La Croix rouge s'occupe d'une partie du financement et vient de publier un clip.

Des dizaines de stars se sont prêtées au jeu et participent à la campagne de don. Il manque 2,3 millions d'euros à la Croix rouge pour construire la maison.

Comment marche le GPS européen Galileo

C'est son nom, Galileo, le système de navigation par satellite européen. Il devrait remplacer d'ici trois ans le GPS américain. La CNES (Centre National d'Etude Spatiale) a diffusé une video qui explique comment les satellites vont mieux vous géolocaliser.

Les ébats d'un singe et d'une biche

Ca vous fait peut être sourire. La copulation d'un macaque avec une biche. Mais c'est tout à fait sérieux et ça intrigue les scientifiques français. Ils ont filmé ces ébats au Japon où un macaque isolé du groupe tente de s'accoupler avec une biche. C'est la première fois qu'un tel comportement est constaté chez l'animal. Il était déjà arrivé qu'un animal agresse sexuellement un autre mais c'était non consenti. Or là, l'acte parait consenti selon les scientifiques. Un comportement étonnant, deux espèces si différentes ne sont pas faites pour se reproduire.