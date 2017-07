L'Oeil du Web - Vraie ou fausse la lettre de Napoléon sur les incendies dans le Var?

Napoléon voulait faire fusiller les pyromanes indique une missive de l'empreur qui se réveleriat être un faux - Une jeune journaliste s'attaque aux fausses nouvelles via des vidéo-tutos. Une comédienne australienne pastiche les stars sur le web .

Voici une missive de 1809 adressé au préfet du Var de l'époque : "Monsieur le préfet , j'apprends que divers incendies ont éclaté dans les forêts du département(...). Je vous ordonne de faire fusiller sur les lieux de leur forfait les individus convaincus de les avoir allumés. Au surplus, s'ils se renouvelaient, je veillerai à vous trouver un remplaçant". Autre temps autre mœurs mais cette missive à un franc succès sur Twitter avec ce sous-entendu, "De ce temps, l'Etat faisait preuve d'autorité et le coupables étaient sévèrement punis". Selon un historien, Yvan Gasteau cité par Nice Matin, . Pas de sceaux, pas d'entête, écriture très moderne, Il s'agirait d'un faux.

Al'époque les incendies criminels étaient passible de peine de mort, prononcée par la justice.

Une jeune journaliste française qui veut s'attaquer aux Fake News en vidéo

"Fake news" ou "fausses nouvelles" et plus largement les manipulations ou les théories du complot mondial. Les décryptage et autres décodeurs de ce genre existe mais pas sous cette forme. Son arme , c'est la simplicité et l'humour. Elle déroule ses explications, exemple à l'appui

Sa chaîne You tube s'appelle WTFake

Une comédienne australienne fait hurler de rire le web

Laquelle des deux est Céleste Barber? - Céleste Barber

Elle se fait connaître grâce au réseaux sociaux, etdepuis plus d'un an, elle caricature les stars en prenant leurs pose. La plupart du temps elles se font photographier dans des situations ou des postures improbables, pas très naturelle..Sauf que Celeste Barber n'est pas une star et elle prend les même photo version femme de tous les jours et maman au quotidien.. Elle poste tout ça sur Instagram. Le résultat est hilarant, ça fait plus d'un an qu'elle fait ça, c'est sa façon à elle de devenir star. Dernière victime en date Céline Dion et ses pose pour Vogue à Paris. Quelques jours auparavant c'était Beyonce qui se faisait caricaturer.