L'Office de tourisme du Grand Reims lance une émission à l'américaine pour attirer les touristes

Arthur Carpentier, directeur marketing et commercial à l'Office de tourisme du Grand Reims.

Le Grand Reims se met à la mode américaine pour attirer les touristes. Une émission sur le modèle d'un "lateshow" a été publiée ce lundi soir sur la page YouTube de l'Office de tourisme, mettant en avant la Cathédrale de Reims, le champagne, les caves ou encore les vignes. L'émission dure une demi-heure. Elle s'intitule "Greetings from the Champagne region", "Bienvenue dans la région Champagne", en français.

ⓘ Publicité

Elle se passe en plateau et mêle humour, information, reportages, interviews. "L'idée est de faire connaître notre région avec des codes télévisuels connus du monde entier pour que le public anglosaxon se sente chez lui à Reims dès les premières images de l'émission", explique Arthur Carpentier, directeur commercial et marketing de l'Office de tourisme du Grand Reims. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'émission est 100% en anglais, sous-titrée en français.

Une émission utilisée comme un "dépliant de promotion touristique" auprès des agences de voyages

L'émission est présentée par l'animateur britannique Darren Tullet, connu pour ses émissions de football sur BeIN Sports, une star "qui peut attirer un certains nombre de fans de foot français" et le résultat "fonctionne très bien", se félicite Arthur Carpentier.

Il espère des "retombées de notoriété", grâce à ce programme, destiné à vivre "plusieurs mois ou plusieurs années", et qui sera utilisé par l'Office de tourisme du Grand Reims comme un "dépliant de promotion touristique, pour le diffuser auprès d'agences de voyages", souligne Arthur Carpentier.

Au total, trois émissions seront diffusées sur la page YouTube de l'Office de tourisme du Grand Reims, pour trois cibles distinctes. La première, diffusée ce lundi, vise le grand public. La deuxième s'adressera au tourisme d'affaires, avec la découverte du Centre des congrès et du Parc Expos. Elle sera diffusée début 2023. Et la troisième sera destinées aux agences de voyages et tours opérateurs sur une cible de tourisme de loisirs.