L'office de tourisme de Saint-Jean-de-Monts est-il toujours prisé par les vacanciers ?

À l'heure des réseaux sociaux, sites internet touristiques, guides de voyage, l'office de tourisme de Saint-Jean-de-Monts n'est plus le passage obligé de tous les vacanciers. C'est plutôt une question de générations.

Angeline, jeune maman originaire de Brest n'a pas l'habitude de rentrer dans un office de tourisme. "Ma mère adorait y aller en vacances, moi je vais sur internet. Google est mon meilleur ami."

"C'est plus pratique et plus rapide," Daniel - vacancier d'Angers

Daniel, lui a "toujours" le réflexe d'y aller. Dès qu'il arrive sur place, lui et sa femme planifient leur vacances en fonction des brochures et offres proposées par l'office de tourisme. "C'est plus pratique et plus rapide," explique l'Angevin. Ce vacancier est parti à l'Île d'Yeu la veille. Le lendemain, à Noirmoutier.

Demander des renseignements à l'office de tourisme permet d'avoir un "contact humain, de rencontrer du monde" et souvent de trouver des pépites et bons plans en discutant avec les "gens du coins" à l'office.

Les offices de tourisme ont dû s'adapter à l'évolution des pratiques des jeunes. "C'est à nous de proposer de nouveaux outils pour attirer toutes les générations", explique Céline Rondier, directrice de l'office de tourisme à Saint-Jean-de-Monts. Désormais, les vacanciers, munis de leurs smartphone, peuvent scanner les possibles excursions, converser sur des chats avec un agent de l'office et même voir les plages des oiseaux et l'estacade en direct sur une webcam .