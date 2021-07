L'Office de tourisme Pau Pyrénées met le paquet pour attirer les touristes cet été

Ce lundi 5 juillet, 130 professionnels du tourisme se sont réunis au Palais Beaumont à Pau, pour échanger sur la saison estivale 2021, qui débute. Malgré l'épidémie de Covid-19, le bilan de l'été 2020 était plutôt positif. L'office de tourisme Pau Pyrénées a donc mis toutes les chances de son côté pour faire encore mieux cette année.

"L'été dernier, on a accueilli 500.000 visiteurs par mois. On a beaucoup d'espoir pour cet été, les chiffres seront meilleurs. Les touristes espagnols sont déjà là, et on observe un frémissement sur les réservations", explique Sylvain Langer, directeur de l'office de tourisme.

Cependant, Lionel Imirizaldu tempère. Le vice-président de l'UMIH, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie en Béarn, précise que si la reprise se passe très bien pour les bars et restaurants, _"pour certains hôtels, ça ne reprend que très doucement_. Pour le moment, le taux de remplissage se situe entre 40 et 50 %" .

Miser sur la complémentarité

Depuis quelques années, les touristes privilégient les grands espaces et la montagne, souvent au détriment des centres-villes. C'est pourquoi, l'Office de tourisme Pau Pyrénées a souhaité que les professionnels travaillent en complémentarité.

"Nous avons beaucoup d'excursionnistes qui viennent passer des vacances dans les Vallées Pyrénéennes et qui visitent Pau le temps d'une journée. Tous les services de l'agglo et de la ville ont donc travaillé ensemble pour avoir une programmation attractive à Pau", souligne Sylvain Langer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vidéos publiées sur les réseaux sociaux, magazine distribué dans les hébergements, animations en centre-ville... L'office de tourisme met le paquet pour attirer les vacanciers à Pau.

"Une destination est attractive par ce qu'on a à y faire. Cet été, il y aura un spectacle par jour à Pau. Cela veut dire qu'à n'importe quel moment de l'été, les touristes trouveront forcément une animation, pour les parents ou/et les enfants", poursuit le directeur de l'office de tourisme.

Le programme de toutes les animations à Pau est à retrouver ici. Les événements au Château sont par ici.