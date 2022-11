L'office HLM de Dordogne craint que des locataires renoncent à se chauffer avec les prix de l'énergie

Le froid est déjà mordant dans la vieille cage d'escalier du n°2 de la cité Ribot-Siegfried, dans le quartier de Vésone à Périgueux. L'immeuble date de 1933, les murs sont épais, mais l'isolation date. Jean-François entrouvre sa porte, tout passe à travers : "Je ne chaufferai pas. C'est trop cher", assène le sexagénaire au chômage en montrant sa chaudière à gaz. "Je gagne 555 euros par mois. Engie nous a offert 100 euros. C'est une rigolade. Mais bon. Ca va, je cuisine beaucoup. Ca chauffe la pièce".

ⓘ Publicité

Déjà 35% d'impayés sur le loyer et les charges

C'est la principale crainte du bailleur social Périgord Habitat pour cet hiver : que certains de ses locataires renoncent à se chauffer. Le froid arrive depuis ce weekend en Dordogne et sur les 10 000 logements HLM, beaucoup de locataires qui n'ont pas beaucoup d'argent risquent de voir leur facture exploser, à cause des prix de l'énergie. L'office public a fait le maximum pour limiter la hausse pour les 3000 logements des immeubles en chauffage collectif, dont les chaudières fonctionnent au gaz. Il a rallumé le chauffage un mois plus tard que d'habitude avec l'automne très doux. Mais ça ne suffira pas.

Le bailleur social n'a pas d'autre choix que d'augmenter les charges pour les locataires, entre 5 et 10 euros par mois, en janvier 2023. C'est déjà une somme : "Pourtant, on est déjà exemplaires en termes de sobriété énergétique", assure Séverine Genneret, la directrice générale de Périgord Habitat : "On fait le maximum de rénovation énergétique, et le chauffage à 19° maximum on le pratique déjà depuis plusieurs années".

"Les locataires vont payer entre 30 et 50 euros de charges en plus par mois"

La directrice craint encore davantage pour les 7000 logements du parc HLM, dont de nombreuses maisons individuelles, qui ont un compteur électricité ou gaz individuel chez des opérateurs privés : "On a de très grosses inquiétudes sur les risques d'impayés. Le loyer moyen d'un logement social en Dordogne, c'est 350 euros. En moyenne à côté, vous avez entre 100 et 150 euros de charges collectives en comptant tout, eau, chauffage, entretien. Là, ils vont payer entre 30 et 50 euros de plus par mois en moyenne".

Périgord Habitat fait déjà face en temps normal à 35% d'impayés sur les loyers et les charges de son parc de logements. Séverine Genneret estime que le chiffre pourrait monter à 50% à la fin de l'hiver. Au rez-de-chaussée de la barre HLM Ribot-Siegfried, c'est ce qui est arrivé à Nathalie l'hiver dernier. Son fournisseur lui a coupé le gaz, elle ne pouvait pas payer : "Cette année, ça fait très peur. L'année dernière, j'ai pu me brancher sur ma voisine pour chauffer de l'eau et avoir un peu d'hygiène. Système D", résume cette allocataire du RSA.

Un fond exceptionnel du département à l'étude

Quand Nathalie ne chauffe pas, il fait 14° dans son appartement situé au-dessus des caves. Et sa facture mensuelle s'élève à 89 euros pour le gaz, sans compter le rattrapage au printemps en cas de surconsommation. Dans l'immeuble, certains locataires qui ont un travail vont jusqu'à payer la facture de leur voisin de palier.

"Le risque, c'est que des gens ne se chauffent pas, ou mal, avec des poêles à pétrole. C'est dangereux", explique la directrice générale de Périgord Habitat. Séverine Genneret voudrait que le gouvernement revalorise les aides publiques au logement (APL), comme il l'a fait pour compenser les hausses de loyer, mais cette fois pour aider face aux hausses de charges. Le Conseil départemental de la Dordogne étudie également la création d'un fond de solidarité pour aider les locataires dans les situations les plus précaires. Il pourrait être abondé à hauteur de 100 000 à 150 000 euros pour cet hiver.