L'oignon doux de Vers-Pont du Gard veut se faire une place au soleil

"Les plus vieilles traces écrites remontent aux années 1700", c'est dire l'ancienneté de la culture de l'oignon doux à Vers explique Jérôme Taulelle sur son exploitation. Une culture oubliée aussi en 2011 explique Laurent Iampietro, autre producteur, "on a réuni tous les jardiniers du village, les agriculteurs, tout le monde avait un stock de graines anciennes. Après 10 ans de travail, de sélection, on a retrouvé aujourd'hui à 95% la variété historique."

10 ans de travail, 500 kilos de récolte au départ et, en 2023, la récolte de l'oignon doux de Vers, qui débute, devrait être d'environ 30 tonnes. Aussi pour fêter le retour de cette vieille variété, Jérôme Taulelle ouvrait son exploitation ce dimanche : chacun pouvait récolter les oignons, paiement à la sortie du champ et, entre les deux, dégustation de produits élaborés par les producteurs à partir de cet oignon : confit, tarte, pissaladière ou encore beignets.

L'oignon doux de Vers, un oignon "gros, doux et très juteux explique Laurent Iampietro... "ça reste un oignon malgré tout, avec un arôme poivré." Les personnes venues le ramasser apprécient : "C'est top. C'est presque un dessert. On peut même les manger crus." Et certaines s'échangent des recettes, celle de l'oignon farci notamment : "tout doucement, au moins 6 heures dans ma cocotte en fonte, tout doucement, à genoux vous les mangez" explique Erika.

Une culture remise au goût du jour par une dizaine de producteurs de Vers-Pont du Gard. Et ces producteurs essaient de voir loin : "On souhaiterait travailler vers une IGP (indication géographique protégée) pour le faire connaître et reconnaître explique Jérôme Taulelle. De plus cette culture permettrait à des jeunes non issus du milieu agricole de leur mettre le pied à l'étrier en vue de s'installer." Des producteurs en train de s'organiser. Cela prendra-t-il une forme coopérative ou autre... la réflexion est en cours.