L'OIP salue la suspension des parloirs en prison, mais demande un accès gratuit au téléphone pour les détenus

Aucun parloir jusqu'au 31 mars dans les 188 prisons françaises. La décision annoncée mardi par la garde des Sceaux Nicole Belloubet pour accentuer la lutte contre le coronavirus n'est pas une surprise. Alors qu'un détenu de la maison d'arrêt de Fresnes est décédé mardi des suites d'une infection au Covid-19, l'Observatoire international des prisons reconnaît que c'était la meilleure chose à faire.

Pour François Bes, coordinateur de l'OIP pour l'Ile-de-France interrogé mercredi sur France Bleu Paris, "on peut saluer cette mesure de précaution mais parallèlement il faudrait pouvoir développer les liens des personnes détenues avec leurs proches. Il faut vraiment rendre le téléphone accessible gratuitement aux détenus pendant la période où les parloirs sont supprimés."

Très fortes tensions

"Ce qu'il faut faire en urgence c'est résorber la surpopulation, donc limiter drastiquement les détentions provisoires, suspendre la mise à exécution des peines de prison, et développer les aménagements de peine, surtout pour les détenus âgés et malades, et ensuite pour les détenus condamnés à des courtes peines qui ne représentent pas de danger particulier. Si les prisons étaient désengorgées, l'administration pourrait un peu mieux gérer la situation."

Une situation devenue explosive, des incidents ont éclaté mardi dans plusieurs établissements pénitentiaires comme à Grasse (Alpes-Maritimes). Une conséquence de la surpopulation carcérale et du confinement, d'après François Bes.

"Les tensions augmentent parce que la surpopulation est réelle, les gens sont confinés, enfermés 23 heures par jour à trois ou quatre dans neuf mètres carrés... Les activités ont cessé, les détenus n'ont plus accès au travail donc ça crée de très fortes tensions, d'autant qu'il y a un déficit d'information en prison".