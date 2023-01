L'Oise, seul département des Hauts-de-France dont la population "augmente significativement"

L'Oise est le département qui a gagné le plus d'habitants entre 2014 et 2020 dans les Hauts-de-France.

5 997 734 : c'est le nombre d'habitants dans les Hauts-de-France au 1er janvier 2020, indique l'INSEE, ce qui en fait la quatrième région la plus peuplée de France, après l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Parmi les cinq départements des Hauts-de-France, c'est l'Oise dont la population a le plus augmenté, de façon "significative", décrit l'INSEE : ce sont un peu plus de 11.000 habitants qui se sont installés dans ce département entre 2014 et 2020, principalement en raison de sa proximité avec la région parisienne.

L'Aisne, territoire des Hauts-de-France qui perd le plus d'habitants

A l'inverse, dans les Hauts-de-France, l'Aisne est le territoire qui perd le plus d'habitants sur cette période : 10.360, notamment parce qu'il y a plus de déménagements que d'installations dans le département. Dans la Somme, on reste relativement stable en revanche, avec quasiment 3000 habitants perdus entre 2014 et 2020, soient 500 en moyenne par an.

Beauvais et Château-Thierry, deux communes picardes qui gagnent des habitants

Côté villes des HDF, Amiens est la deuxième commune qui compte le plus d'habitants après Lille, avec 134 167 habitants.

A noter aussi cette forte poussée de Beauvais et ses presque 57.000 habitants : on dénombre environ 2400 nouveaux arrivants en six ans, ce qui en fait l'une des villes à la plus forte augmentation de sa population. Bonne progression aussi pour Château-Thierry : comme Beauvais, cette ville du sud de l'Aisne bénéficie de sa proximité avec l'Île-de-France.

Le recensement 2023 de la population démarre ce jeudi 19 janvier

Pour actualiser ces chiffres, le recensement 2023 de la population démarre ce jeudi 19 janvier : il a lieu jusqu'au 18 février pour les communes de moins de 10.000 habitants, jusqu'au 25 février pour celles de plus de 10.000 habitants. Si vous habitez une maison individuelle, l'agent de l'INSEE déposera un document dans votre boîte à lettres ; si vous habitez dans un logement collectif, l'agent viendra directement frapper à votre porte pour le recensement. L'agent détient une carte bleu-blanc-rouge qu'il vous montre avant le recensement ; si vous avez un doute, il faut contacter la mairie de votre commune.