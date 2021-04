L'Olympique de Marseille rend hommage à Pape Diouf au stade Vélodrome

Il y a un an, le 31 mars 2020 quand Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille mourait des suites du Covid-19, le championnat de Ligue 1 était suspendu, le club n'avait donc pas pu lui rendre hommage dans l'enceinte du Vélodrome. C'est donc ce dimanche soir, un an plus tard, que le club a eu une pensée pour celui qui marqué l'OM entre 2005 et 2009.

Juste avant le coup d’envoi de la rencontre, les joueurs se sont réunis dans le rond central les uns en face des autres, le regard rivé sur l’écran géant qui diffusait le portrait de Pape Diouf. Puis, une minute d’applaudissements a été respectée. Des banderoles de clubs de supporters ont été déployées dans les tribunes vides.

