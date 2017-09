L'OM dédie sa victoire face à Toulouse à Bernard Tapie

Bernard Tapie se bat contre un cancer. L'ancien président de l'OM vient d'être opéré à Paris. Ce dimanche, en marge d'OM / Toulouse, les messages de soutien se sont multipliés.

Il régnait un parfum de nostalgie sur cet OM / Toulouse. Celui des "années Tapie". Dans les 2 virages du stade Vélodrome, de nombreux messages de soutien à l'ancien président de l'OM ont fleuri. Bernard Tapie est atteint d'un cancer, et les supporters du club ont tenu à lui manifester leur bienveillance.

Sur le terrain aussi, l'OM a répondu présent. Les hommes de Rudi Garcia s'imposent 2-0, grâce à des buts signés Florian Thauvin et Lucas Ocampos. Ce succès leur permet de remonter jusqu'à la 5e place de Ligue 1.

"J'apporte tout mon soutien à monsieur Tapie, ainsi qu'à sa famille. On pense très fort à lui, et c'est bien d'avoir gagné, j'espère qu'on lui a donné de la force. C'était un grand président. Quand je me balade à Marseille, on me parle souvent de lui, les gens l'aiment énormément à Marseille" Florian Thauvin