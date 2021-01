L'ombre de Roland Fangille planera encore longtemps sur l'Étoile de Bessèges qui démarre ce mercredi

La 51é édition de l'Etoile de Bessèges à l'assaut -jusqu'à dimanche - des routes du Gard. Une édition évidement marquée par le décès (de la Covid, le 19 Novembre dernier), de son fondateur Roland Fangille. Ce mercredi, la 1ére des 5 étapes qui traversent la quasi-totalité du Gard. 22 équipes en présence dont 3 anciens champions du monde : le polonais Michal Kwiatkowski, (Ineos Grenadier), le Belge, Philippe Gilbert (Loto-Soudal) et le danois, Mads Pedersen (Trek Segafredo).

Claudine Fangille-Allègre a repris le flambeau familial

"Pas un endroit de l'Étoile où je ne verrais pas papa". Cette 51é édition comme celles qui suivront sera marquée par l'absence de Roland Fangille. Le lorrain d'origine, fondateur de l’épreuve, aura marqué de manière indélébile cet événement sportif. Claudine "Coco" Allègre-Fangille, après bien des hésitations a repris le flambeau. Elle a accepté de se confier à FB Gard-Lozère sur "_la disparition de son père et son envie de voir sa mémoire perdure_r".

Du 03 au 07 Février une Étoile sous contrainte sanitaire

Une Étoile de Bessèges quasiment sous bulle à cause de la pandémie explique son responsable, Patrick Herse. Plus d'accès à la zone de départ, au podium d'arrivée, "seuls les vainqueurs y seront, les autres coureurs rentrant directement à l’hôtel". Quant au public , "pas de regroupement de plus de 6 personne,s masque obligatoire". Patrick Herse ayant chargé les voitures ouvreuses de dispenser les messages sanitaires. "Les gendarmes pouvant sanctionner les contrevenants, en cas de besoin".

La petite dernière de l'Étoile: Rousson/Saint-Siffret

Le budget de l'Étoile, compris le partenariat avec l'Equipe TV, se monte à 800.000€. Un budget pour partie couvert par les collectivités. La communauté de communes du Pays d'Uzès a décidé de rejoindre l'événement (20.000€) pour l'avant-dernière étape samedi. Le lendemain, n'oublions pas le contre la montre final à Alès dont ont dit que "9 fois sur 10, il désigne le vainqueur".

Roland Fangille et sa fille Claudine. - Étoile de Bessèges