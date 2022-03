L'ONG Aïma va continuer d'envoyer des camions pour les réfugiés ukrainiens

C'est les traits un peu tirés mais avec énormément d'entrain qu'Alice Prada raconte ses quelques jours passés en Pologne, la semaine dernière, à la frontière avec l'Ukraine. Elle était sur place pour rencontrer les associations qui ont reçu les dons reçus par l'ONG Aïma, basée à Salies de Béarn et dont Alice Prada est responsable des actions de solidarité internationale. Deux camions sont partis il y a deux semaines, avec un chargement plein. Objectif aider les millions de réfugiés ukrainiens qui fuient l'invasion russe depuis la mi-février, et qui transitent par la Pologne.

"J'ai trouvé extraordinaire la mobilisation locale, du secteur public, associatif... des gens tout simplement", raconte Alice Prada. "On a vu des personnes qui dorment à peine pour aider les autres, des gens qui transpirent pour soulever des palettes." Elle parle aussi de ces centres commerciaux polonais transformés en centre d'accueil ou bien encore de ces hôtels qui font à manger, chacun leur tour, pour aider les réfugiés : "C'est rassurant qu'en réaction à quelque chose d'horrible comme la guerre qu'il y ait une solidarité qui se crée."

Les dons toujours possibles

Mais Aïma ne compte pas s'arrêter là et va envoyer à nouveau des camions vers la frontière ukrainienne. "La semaine prochaine on charge deux camions, d'autres suivront, on apportera toute l'aide que l'on pourra", détaille Alice Prada. "On va garder un lien étroit avec ce qui se passe sur place pour adapter sur mesure notre action. Là, en terme de besoins, on est sur s'alimenter, se soigner, survivre."

Vous pouvez toujours venir faire des dons dans les locaux de l'association Aïma à Salies de Béarn. "Surtout, pas de vêtements", précise Alice Prada. Mais du matériel médical, des denrées alimentaires non périssables voir du matériel logistique, comme des transpalettes.

Les détails sur : https://www.aimaletrocoeur.org/