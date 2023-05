L'ONG de défense animale Peta envoie du "faux gras" à la cuisinière landaise Maïté pour son anniversaire

Maïté fêtera ses 85 ans ce vendredi 2 juin. L'ONG de défense animale Peta a décidé de lui envoyer un cadeau : un panier garni composé de "faux gras" et pâtés végétaux. Le colis a été posté ce mardi 31 mai. Il est accompagné d'une lettre d'anniversaire rendant hommage à celle qui a "bercé mon enfance" écrit Isabelle Goetz, la porte-parole de Peta France, avant d'ajouter "à l'époque, on aimait encore fermer les yeux sur l’incommensurable souffrance que subissent les animaux sacrifiés pour notre consommation. Aujourd’hui, l’heure est au progrès social et culinaire".

Avec son émission télévisée "La Cuisine des Mousquetaires" diffusée dans les années 80 et 90, la Landaise Maïté est devenue l'un des symboles de la cuisine de terroir. On se souvient de ces images où l'on voit la Rionnaise cuisiner le foie gras ou le confit de canard et déguster des ortolans dont la chasse et la consommation sont désormais interdites et passible de poursuites pénales.

L'inverse d'une provocation selon Peta

Offrir du foie gras végétal à Maïté peut apparaitre comme une provocation, mais c'est tout l'inverse, explique Anissa Putois, la responsable de la communication de Peta France : "C'est vraiment parce que, c'est une figure du terroir, de la gastronomie française. Si on peut piquer la curiosité des personnes qui ont toujours cuisiné avec des produits animaux, avec des alternatives végétales, si on peut les encourager à passer au végétal, à découvrir ça, alors on aura continué de développer cette évolution de la tradition culinaire française vers quelque chose qui est beaucoup plus adapté au bien-être animal."

Le courrier joint au colis se termine par : "Pour reprendre le titre de votre livre, c'est tout simple ! Joyeux anniversaire chère Maïté. Chaleureusement vôtre !"