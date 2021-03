L'Open Masculin 86 aura bien lieu à Poitiers du 14 au 21 mars, un tournois sous haute surveillance

C'est un moment très attendu pour la jeune garde du tennis mondial. La 32e édition de l'Open Masculin 86 aura lieu du 14 au 21 mars prochain à Poitiers. L'année dernière, le tournois de tennis organisé par le Stade Poitevin Tennis Club avait du être annulé au la veille de son démarrage à cause de la crise sanitaire. Cette année c'est l'un des rares tournois être maintenu. Ceux de Toulouse ou de Tours ont par exemple été annulés.

Tests PCR obligatoires et balles isolées 72h après utilisation

Mais pour que le tournois puisse avoir lieu, il faudra respecter un protocole sanitaire très strict. A commencer pas l’absence totale de spectateurs. Tests PCR obligatoires pour tout le monde, un seul accompagnateur autorisé par joueur, les balles seront placées à l'isolement pendant 72h après avoir été utilisées pendant 5 jeux et il sera interdit de manger sur place. Le restaurant du club est fermé mais un food truck du traiteur Tardivon sera installé afin de permettre aux joueurs de prendre de quoi se restaurer.

On ne peut pas casser le rêve d'un jeune qui veut devenir professionnel - Jean Paul Orillard

Le tournois va certes perdre en convivialité mais il aura bien lieu et c'était fondamental pour les joueurs comme Jean Jacques Rakotohasy du stade poitevin tennis club aussi codirecteur de l'open masculin 86. "C'est vrai qu'on avait un peu peur au début que les joueurs ne puissent pas se déplacer et là on voit qu'on a 50% de joueurs français et ils sont tous contents de pouvoir jouer à Poitiers cette année." Sur 16 joueurs présents cette année, 9 sont Français.

Un tournoi important pour continuer à grimper dans le classement ATP des meilleurs joueurs du monde et pour se faire connaitre selon Jean Paul Orillard, également codirecteur. "Il n'y a rien de plus pénible que de ne pas pouvoir gagner de points ATP parce que ça le bloque complètement. On ne peut pas casser le rêve d'un jeune qui veut devenir professionnel."

Des matchs à suivre en direct sur Facebook

Pour suivre les match il faudra donc aller sur internet. Ils seront retransmis en direct sur la page Facebook du tournoi et du département. Mais Jean Jacques Rakotohasy appréhende de jouer sans public. "C'est un coup de pouce sur le plan mental, notamment quand le jeu est très serré. A la dernière édition, grâce au public j'ai pu me surpasser grâce au public."

Autre exigence de ce protocole sanitaire, il n'y aura pas de ramasseurs de balle. Le nombre de bénévoles a été divisé par trois, ils ne seront que 11 cette année.