L'opéra de Dijon en tournée dans les écoles

"L'opéra, ça fait plaisir au cœur !" Mathias a les yeux qui brillent. Ce jeune élève de 6° du collège Carnot de Dijon a eu la chance avec ses camarades d'assister a une heure de concert offert par les choristes de l'opéra de Dijon.

On rêve tous de pouvoir retrouver une salle de concert, de vibrer et d' applaudir. Les artistes aussi en ont marre d'être privés de public.. Voila pourquoi l'Opéra de Dijon a décidé de prendre l'air et de partir en tournée dans les écoles, collèges, lycées, mais aussi les maisons de retraite et les hôpitaux. Ce sont des concerts d'une heure, en petit groupes afin de respecter les gestes barrières. C'est aussi l'occasion de faire découvrir l'opéra à des personnes qui n'en ont jamais entendu.

"Ce sont des moments forts" assure Anass Ismat, le chef de chœur de l'opéra "On a beaucoup travaillé pour certaines pièces et on a appris ensuite que les spectacles étaient annulés. Eh bien là, on sait que ces concerts auront bien lieu, et ça change tout. La perfection et la qualité ça se travaille, mais on a besoin de partager nos énergies, de partager notre monde, faire voyager . Parfois on se dit, les enfants vont vitre décrocher, s'ennuyer , mais non ils suivent vraiment et comprennent l'histoire de la pièce. C'est une belle expérience."

Une découverte pour la plupart de ces jeunes élèves © Radio France - Olivier Estran

Evidemment, impossible de mettre tout le chœur de l'opéra dans la même salle. Ce jour là, la moitié du groupe se trouve dans la grande chapelle du collège Carnot de Dijon. 15 choristes se trouvent sur scène et enchaînent des extraits de pièce de Mozart, Verdi, Puccini.. à chaque fois le chef de chœur explique de quoi il s'agit "C'est sûr que je n'ai pas compris les paroles, car ils ne chantent pas en français" détaille Méziane "mais c'est impressionnant ils chantent tous ensemble. J'ai bien aimé !"

Masque sur le nez et un choeur réduit à sa moitié pour respecter les gestes barrières © Radio France - Olivier Estran

Partition en main , en demi cercle, les choristes chantent avec un masque sur le nez. Peu importe pour Linda qui est soprano, heureuse de retrouver un public. "Malgré tout c'est agréable, car on a les émotions du public, la scène nous manque beaucoup."

Applaudissements nourris, Malou promet de retourner au spectacle dès que possible "L'opéra c'est amusant, il y a plein d'émotions: la mélancolie, la tristesse, mais aussi la joie !"

Mission réussie pour les choristes qui poursuivent leur tournée et ont déjà coché les dates suivantes sur leur agenda :

Vendredi 26 mars: 10h Sainte Ursule, 14h Maternelle Clémenceau.

Lundi 29 mars 14h Ecole élémentaire Trémouille.

Mardi 30 mars 10h Collège Rameau , 11h Ecole Darcy , 14h Elémentaire Champollion.