"Un chant, une chance" : l'Opéra de Limoges lance un programme d'insertion inédit

Limoges, France

C'est une initiative inédite et très originale qui vient d'être lancée par l'Opéra de Limoges. Une opération baptisée "Un chant, une chance", que l'on pourrait résumer en disant que c'est un programme d’insertion et de retour à l’emploi par la pratique artistique.

Concrètement, dans quelques jours, à partir de début février, des cours d’art lyrique seront dispensés à 45 demandeurs d’emploi volontaires, âgés de 18 à 60 ans. Ils vont suivre des séances hebdomadaires, avec du chant, de la musique, des arts, le tout pendant une année entière.

L'objectif est de procurer à tous ces demandeurs d'emploi des outils qui leur redonnent confiance en eux, et dans leurs démarches. Et c'est loin d'être un détail, car ce dont souffre souvent les gens qui sont au chômage, c'est de l'isolement et de la perte de confiance.

Et en cela, les techniques utilisées dans le chant et dans l'Opéra peuvent être tout à fait appropriées, estime Eve Christophe, artiste lyrique et coach vocal très impliquée dans le projet. "Il y a tout un travail à faire sur la posture, sur l'intériorité, pour savoir comment on fonctionne au niveau corporel, émotionnel, psychologique", explique-t-elle, "et on va beaucoup utiliser ce qu'on appelle la _psychophonie_, c'est-à-dire tout le travail du son sur le corps et inversement".

Trouver sa voix, pour trouver sa voie...

Comment se présenter, comment parler, comment se positionner ? Voilà ce qui fera l'objet de ce programme, auquel participent de nombreux partenaires (Direccte, Région Nouvelles-Aquitaine, Communauté Urbaine de Limoges).

Retrouver la confiance à travers l'art lyrique, cela intéresse beaucoup Mohammed, 23 ans arrivé de Guinée Conakri à Limoges, l'an passé, et qui va participer à ce programme. Il espère trouver dans cette expérience "la connaissance, l'ouverture d'un monde nouveau, et je pense qu'ici je pourrai avoir une sorte de confiance en moi, pour voir ce que je peux faire pour moi-même" dit-il. C'est aussi ce que recherche Bérangère, 27 ans: "justement une manière de communiquer, et avoir plus d'assurance qu'aujourd'hui" dit simplement la jeune fille, qui a hâte de commencer les ateliers, le 3 février prochain.

Le projet va durer toute l'année 2020. Il donnera lieu à une vraie création artistique, qui sera jouée sur scène en décembre prochain.