L'orchestre de Montpellier s'installe dans les gares de l'Hérault pour son anniversaire

Montpellier, France

À la gare Saint-Roch, le bruit des roulettes des valises se mêle aux chants de La traviata, interprété par le chœur de Montpellier. Une manière pour les choristes de célébrer l'anniversaire de l'Orchestre National Montpellier Occitanie : il y a 40 ans, le 10 novembre 1979, avait lieu le premier concert de l’Orchestre de Montpellier.

Des événements sont organisées tout au long du mois : des concerts, des conférences, des bals à l’opéra, des ateliers, mais aussi des concerts, notamment dans les gares, pour faire découvrir l'opéra à celles et ceux qui n'y vont pas.

Normaliser l'opéra

En jean, basket, et sac à dos, rien ne permet de distinguer les choristes de la foule agglutinée autour du piano de la Gare Saint-Roch. Leur présence à la gare Saint-Roch un vendredi soir a crée un petit attroupement.

Vingt-huit chanteurs se rassemblés pour offrir une petite parenthèse à celles et ceux qui attendent leur train. "C'est le meilleur moment de la journée, s'amuse Alejandro, qui savoure les chants, en fermant les yeux, après près d'une heure d'attente pour rentrer chez lui après l'annulation de son voyage. C'est presque une bonne nouvelle cette annulation !"

Trois morceaux se succèdent pour une courte représentation de 15 minutes joué quatre fois en une heure. "Les gens ont l'air d'avoir apprécié, se réjouit Charles Alves-Cruz, l'un des choristes. _Le public est resté_, un monsieur est même venu me voir pour me demander si on allait le refaire".

Noëlle Gény, la cheffe de chœur, a choisi trois partitions connues (Carmen Faust, La traviata), justement pour attirer le public. "L'opéra c'est ça, c'est parler de tout le monde, s'adresser à tout le monde, partager, explique-t-elle. On ne veut pas rester entre nous, si on arrive à faire venir des gens plus tard à l'opéra, on a gagné".

Prochaines représentations de l'Orchestre Opéra de Montpellier Occitanie en Gare de Montpellier Saint-Roch :