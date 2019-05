L'Opéra Grand Avignon nous ouvre les portes de ses coulisses

L'Opéra Grand Avignon a fait des heureux ce samedi en participant à l'opération nationale "Tous à l'opéra" destinée à mieux faire connaître l'univers de l'opéra au plus grand nombre. L'institution a ouvert les portes de ses coulisses à de nombreux visiteurs : impressionnés et sous le charme !

Il y a des occasions -rares- à ne pas manquer ! La journée nationale "Tous à l'opéra" organisée dans 26 opéras français en cette fin de semaine en faisait partie. L'Opéra Grand Avignon, engagé depuis longtemps dans une politique d'élargissement de ses publics, s'y est associé en ouvrant les portes de ses installations techniques et artistiques, en zone de Courtine à Avignon. Une occasion unique de visiter les salles de répétitions de l'orchestre et de la Maîtrise, les magasins de décors peints (certains ont plusieurs dizaines d'années), les ateliers de retouche, de création de costumes ou de perruques etc. Pour de nombreux visiteurs -éloignés du monde de l'opéra- ce fut une véritable découverte : d'un savoir faire, de métiers spécifiques et d'une ambiance de création très particulière, généralement invisible du grand public. L'enjeu est de taille. Selon une enquête publiée en 2016 en France, 32% du public interrogé lors de ces visites n'a jamais assisté à une représentation d'opéra.

Pour les visiteurs, les découvertes s'enchaînent : la salle de répétition de l'orchestre... © Radio France - Daniel Morin

... l'un des ateliers de retouche et de couture... © Radio France - Daniel Morin

... l'atelier de fabrication des perruques, confectionnées à l'aide de vrais cheveux... © Radio France - Daniel Morin

... les magasins où sont stockés près de 4000 costumes de scène... © Radio France - Daniel Morin

... les objets d'ameublement et de décoration des spectacles créés... © Radio France - Daniel Morin

... avec des éléments plus vrai que nature... © Radio France - Daniel Morin