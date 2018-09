Retenez son nom : Wakery Tandia. Ce jeune homme de 16 ans a des mains en or et un avenir cousu de fil d'or. Jeté sur la route de l'exil en 2012, il a quitté son Mali natal dans la douleur. Il a retrouvé le sourire et une raison de vivre : la couture. L'Opéra Grand Avignon lui a tendu la main.

Avignon, France

Rien ne préparait Wakery Tandia a quitté son Mali natal au début des années 2010. La vie en a décidé autrement. Alors, entre doute et courage, il a choisi le chemin de l'exil et celui de l'Europe. Après des semaines d'errance et de problèmes administratifs, c'est un éducateur du foyer pour mineur dans lequel il réside (à Montélimar) qui lui ouvre une première porte : une place en C.A.P couture-métier de la mode dans un lycée de Pierrelatte dans la Drôme. La chance lui sourit enfin ! Il rencontre des enseignants bienveillants et persuadés du potentiel technique et créatif du jeune homme.

Son projet : intégrer une Maison de Haute Couture

Un stage à l'atelier couture de l'Opéra du Grand Avignon sellera son avenir, visiblement cousu de fil d'or. Wakery impressionne par son talent précoce au point de se voir proposer début septembre, une place d'apprenti dans l'atelier couture de l'Opéra en alternance avec la Chambre Syndicale de la Couture à Paris. Une nouvelle vie commence : celle de Wakery Tandia, un jeune malien talentueux, surdoué et à qui l'Opéra Grand Avignon a su tendre la main. Rencontre au micro de France Bleu.

Rencontre avec Wakery Tandia : reportage de Daniel Morin Copier

Un geste précis et rapide, une ténacité à toute épreuve © Radio France - Daniel Morin

Wakery à l'oeuvre dans l'atelier couture de l'Opéra Grand Avignn © Radio France - Daniel MORIN