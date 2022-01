L'opérateur téléphonique Orange ouvre des antennes 5G à Vierzon

Le réseau 5G continue son déploiement dans la région. A partir de ce mercredi 26 janvier, il est lancé à Vierzon. L'opérateur téléphonique Orange mettra en service deux nouvelles antennes. Un premier pylône se trouve avenue du 8 Mai 1945, et un autre rue de la Convention. Cette nouvelle technologie va permettre aux Vierzonnais de surfer sur internet beaucoup plus rapidement, quatre fois plus vite qu'avec la 4G.

D'autres villes berrichonnes bientôt équipées

En Berry, le déploiement de la 5G avance. Avec l’ouverture de cette nouvelle antenne à Vierzon, 89 % de la population vierzonnaise sera désormais couverte par la 5G Orange, soit près 23.000 habitants. Mais le déploiement du réseau 5G en Berry ne s'arrête pas là. L’opérateur téléphonique a déjà installé des antennes dans d'autres villes du Cher et de l'Indre, comme à Bourges, Châteauroux et Déols.

Pour l’instant, les grandes villes sont les premières à être équipées. "Aujourd'hui, dans les grandes villes, les fréquences 4G commencent à être saturées. C'est pour ça qu'on y déploie d'abord la 5G, afin d'améliorer la couverture, explique Etienne Bordry, délégué régional Orange en Centre-Val de Loire. En milieu rural, on continue de déployer la 4G".

La couverture 5G va continuer de s’étendre en Berry. Orange installera bientôt des antennes à Saint-Doulchard dans le Cher. L'opérateur promet également le déploiement dans d'autres villes de l'Indre, même s'il affirme ne pas avoir encore décidé lesquelles.

Trois à quatre fois plus rapide que la 4G

Dans les grandes villes, la 4G commence à être saturée. Le trafic internet mobile augmente chaque année de 30 à 40 %. D'où le déploiement de la 5G un peu partout en France et à Vierzon. Cette nouvelle technologie va permettre d'apporter plus de débit aux clients. "Ce sera trois à quatre fois plus rapide que la 4G. On recevra un fichier vidéo en deux à trois minutes au lieu de dix à treize", précise Etienne Bordry.

Le déploiement de la 5G est notamment utile au domaine de la santé. "Les chirurgiens pourront opérer à distance", assure-t-il. Mais le réseau va également servir aux collectivités locales. "On pourra raccorder des parkings et connecter des feux", poursuit le délégué régional Orange en Centre-Val de Loire.

Les entreprises pourront aussi connecter des robots. "Ils réagiront instantanément parce que la latence est complètement réduite", ajoute-t-il.

"La 5G va permettre des économies d'énergie"

Dans un monde de plus en plus connecté, la ville de Vierzon estime que le réseau 5G est important pour le développement de la commune. "A l'ère du numérique, on a besoin d'avancer, on a besoin d'être sur les dernières technologies, insiste Boris René, vice-président en charge du développement économique à la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry. En plus, la 5G va permettre des économies d'énergie car l'antenne ne marche que si les utilisateurs s'en servent".

Mais pour bénéficier de la 5G, il ne suffit pas d’avoir du réseau dans sa ville. Il faut également un forfait et un téléphone portable compatibles. Chez Orange, les offres vont 29,99 à 49,99 euros