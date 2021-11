L'opération "boites de Noël" redémarre à Saintes et dans d'autres villes de Charente-Maritime

On ne sait pas très bien d'où était partie l'opération l'an dernier. Des centaines de bénévoles avaient commencé à préparer, à quelques semaines de noël, des cadeaux pour les plus démunis. Nos deux Charentes avaient suivi le mouvement qui s'était répandu, grâce aux réseaux sociaux dans toute la France. La consigne était de prendre une boite de chaussures, de la remplir avec quelque chose de bon, de chaud, un produit d'hygiène, quelque chose pour les loisirs et surtout d'y glisser un petit mot.

Rien ne change cette année. La consigne est toujours de prendre une boite de chaussure et de la remplir avec quelque chose de bon, de chaud, un produit d'hygiène, quelque chose pour les loisirs et surtout d'y glisser un petit mot. Les premières boites de Noël ont déjà commencé à arriver dans les points de collecte à Saintes par exemple. "On en a déjà une dizaine, en ayant distribué quelques prospectus à peine" reconnait Vanessa du restaurant "Pasta Verdura" des 3 chevilles ouvrières de la collecte dans la ville cette année. Julie du comptoir des épices qui avait lancé le mouvement l'an dernier avait été très sollicitée pour la collecte et la distribution, elle a décidé de ne pas recommencer en 2021 mais le flambeau a été repris par trois autres commerçantes. "On est optimistes, nous avons beaucoup de demandes, de personnes qui veulent savoir où déposer des boites, qui nous interrogent sur la page Facebook de l'opération"ajoute Vanessa.

Battre le record de l'an dernier

2 000 boites de noël avaient été collectée l'an dernier à Saintes et redistribuée via des associations caritatives. Cette année encore, les organisatrice on pris contact avec Tremplin 17, l'épicerie solidaire Episol, le Secours Populaire et Les Restos du Coeur. Mais l'objectif est de faire "plus d'heureux encore" s'exclame Laurie de l'épicerie vrac "Mill'grammes", un autre des 4 point de dépôt en ville. Il est vrai que le nombre de magasins engagés dans l'opération a doublé et que nous ne sommes pas confinés comme l'an dernier. Dans la ligne de son combat "zéro déchets", la jeune femme incite à ne rien acheter pour remplir les boites, mais à "désencombrer" son domicile, donner des choses en bon état dont on ne se sert plus. "Ce n'est pas la valeur monétaire du cadeau qui compte" rappelle Laurie, mais c'est la solidarité, le geste d'offrir.

Une opération qui touche plusieurs villes de Charente-Maritime

Laurie et Vanessa sont impliquées dans la collecte des boites de Noël à Saintes, mais pas pour les autres villes du département. Le mouvement n'étant pas encadré, chacun peut lancer l'opération dans sa commune, organiser la collecte et prendre contact avec des associations pour la distribution. La page Facebook fait le lien. Un début de collecte commence à Rochefort, à La Rochelle Laëticia Jeanne Guillon a repris l'organisation mise en place l'an dernier et il y a déjà cinq points de dépôt.