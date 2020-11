L'opération "coup de pouce vélo" prolongée jusqu'au 31 mars 2021

Déjà prolongée jusqu'à la fin de l'année 2020, l'opération "coup de pouce vélo" va encore durer trois mois supplémentaires. La ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili, a en effet annoncé ce lundi sa prolongation jusqu'au 31 mars 2021. Le dispositif devrait ensuite être définitivement arrêté.

Selon la ministre, la barre du million de vélos réparés a été franchi le 24 novembre dans le cadre du dispositif : "coup de pouce vélo a rempli sa mission", a déclaré Barbara Pompili sur Twitter.

Une aide de 50 euros pour réparer son vélo

Lancé en mai dernier au moment du déconfinement, le "coup de pouce vélo" est un forfait de 50 euros (hors taxes) pris en charge par l'Etat et permettant de faire réparer sa bicyclette. L'opération a été dotée d'un budget de 80 millions d'euros.

"Le gouvernement souhaite inciter de nouveau les Français à faire le choix du vélo pour leurs déplacements", est-il indiqué dans le communiqué du ministère de la Transition écologique.

Lancement du programme "Objectif employeurs pro-vélo"

Le gouvernement lance également le programme "Objectif employeurs pro-vélo" pour "favoriser l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail", est-il indiqué dans le communiqué.

Le programme s'appuie sur le label "Employeur Pro-vélo", qui "incite à la fois les employeurs à proposer des solutions vélo (vélos de services, de fonctions, incitations financières) et des services (réparation, formations, événements, etc.) à leurs collaborateurs mais aussi à encourager leurs clients, leurs publics et leurs fournisseurs à utiliser la bicyclette comme mode de transport".

Dans les trois ans, l'objectif du gouvernement est de "labelliser plus de 4.000 entreprises" et de "déclencher le financement de 20.000 nouvelles places de stationnement vélo sécurités en entreprise".