PHOTOS - Une bombe d'une demi-tonne déminée avec succès à Fourneaux

Une bombe, une équipe de démineurs, des habitants évacués. La mission n'était pas impossible mais on se serait cru dans le film. Le déminage d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu ce mercredi matin à Fourneaux, près de Modane, en Savoie.

Les habitants évacués, dans la salle des fêtes de la mairie de Fourneaux © Radio France - Luc Chemla

La mairie transformée en poste de contrôle

Elle pèse une demi-tonne et contient 125 kg d'explosif. Pour prendre aucun risque, 120 habitants ont dû partir de chez eux et pouvaient être accueillis dans la salle des fêtes de la mairie, où un poste de contrôle était également installé. Dans ce "PC" étaient présents le sous-préfet, des gendarmes, des pompiers, un agent de la SNCF et surtout le chef des démineurs. Talkie-walkie à la main, il donnait les consignes à ses trois collègues en pleine opération sur les hauteurs de la commune.

Ils ont d'abord déterré la bombe puis enlevé le détonateur. Il a ensuite été détruit. L'opération a duré un peu plus d'une heure, une sirène a retenti pour annoncer le début et la fin. La bombe est désormais dans un camion direction Colmar, dans le Haut-Rhin, où les démineurs la feront exploser sur un terrain "de destruction".

à lire aussi Le secteur de Fourneaux-Modane en Savoie bouclé pour le déminage d'une bombe de 500 kilos

La salle de contrôle de l'opération déminage © Radio France - Luc Chemla

C'est la troisième bombe qui est découverte sur le parcours de l'autoroute. La dernière, c'était en 1977 et elle avait été détruite sur place. Ces bombes sont les symptômes des trois bombardements alliés qui ont endeuillé la population. L'agglomération de Modane-Fourneaux a été ciblée à trois reprises. Le 17 Septembre 1943, la gare de Modane, stratégique, est bombardée par 300 avions, mais les alliés ratent la gare et le cœur de ville de Modane est détruit. Le bilan est terrible : 58 morts, 200 blessés. D'autres bombardements ont ensuite eu lieu en novembre.

Un engin de chantier a été utilisé pour déterrer la bombe © Radio France - Luc Chemla

La bombe pèse une demi-tonne et contient 125 kg d'explosif © Radio France - Luc Chemla