L'opération "L'Avocat dans la Cité" est de retour à Paris cette semaine

La onzième édition de "L'Avocat dans la Cité" se déroule toute la semaine avec des consultations gratuites sans ou avec rendez-vous, notamment sur le parvis de l'hôtel de ville et dans les mairies des arrondissements parisiens.

Recevoir les conseils d'un avocat gratuitement à propos d'une affaire qui mine le quotidien, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Voilà l'une des ambitions de "L'Avocat dans la Cité" qui est de retour à Paris du lundi 3 au dimanche 9 octobre. Des initiations au droit vont aussi avoir lieu dans des écoles primaires.

Où consulter ?

En moyenne, 5.000 consultations sont dispensées en moyenne pendant l'opération "L'Avocat dans la Cité" à Paris. Des conseils juridiques dans tous les domaines dispensés par les avocats du barreau de Paris. Voici les lieux où vous pourrez les trouver :

dans toutes les mairies d'arrondissement de la capitale du lundi 3 au vendredi 7 octobre ;

au Bus de la solidarité situé sur la place de la République du lundi 3 au vendredi 7 octobre ;

au parvis de l'hôtel de ville de Paris du mercredi 5 au dimanche 9 octobre.

Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est ici que ça se passe.

Initiation au droit

L'opération "L'Avocat dans la Cité", ce sont aussi des initiations au droit dans 300 classes de CM1 et CM2 de la capitale. Trois thèmes, comme chaque année, seront abordés : le droit dans la vie de tous les jours ; la profession d’avocat ; et les injures et le droit.