L'opération nationale "Formation aux gestes qui sauvent" débute en Haute-Vienne

L'opération nationale lancée par Groupama et l'Amicale des Sapeurs-Pompiers a débuté ce samedi 5 novembre, au centre de secours de Saint-Junien. Cinq volontaires étaient présents pour assister à la "Formation aux gestes qui sauvent" dispensée par Marianne Ricard, pompier volontaire. "Ça nous permet d'avoir une première chaîne de secours. En deux heures, on voit vraiment l'essentiel de l'urgence vitale et on leur apprend quoi faire en cas d'arrêt, d'hémorragie ou d'inconscience" raconte la formatrice. En résumé : plus la prise en charge des victimes est rapide et plus il y a de chances de survie.

Les participants se sont entraînés sur un mannequin pour le massage cardiaque. © Radio France - Philippine Thibaudault

Assister à plusieurs formations pour s'entraîner

Arnaud tenait à assister à cette formation avec sa fille Manon, 14 ans. "Je pense que ça devrait être obligatoire à cet âge-là. Quand on est adolescent, ça devrait être une formation pour tous les élèves". Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Manon assiste à ce genre de formation. Pour elle, c'est l'occasion de "réviser". "Par rapport à l'hémorragie, je n'étais pas forcément sûre de certaines choses comme la compression, et là je comprends mieux" explique la collégienne.

Se former aux gestes qui sauvent pour soi et pour les autres

Jean Paul, 75 ans, a lui aussi participé. Mieux vaut tard que jamais. "J'espère que s'il m'arrive quelque chose, quelqu'un préparé aux gestes de premiers secours me viendra en aide. A l'inverse, je me dis que l'autre peut attendre la même chose de ma part" raisonne Jean-Paul.

En 2021, la "Formation aux gestes qui sauvent" a permis de former 250 personnes en Haute-Vienne. Cette année, l'objectif est d'atteindre les 450 personnes formées.