Tours, France

Cinq châteaux de la Loire (Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon et Langeais) participaient depuis début décembre à l'opération Noël au Pays des Châteaux, une opération qui s'est achevée le week-end dernier et qui consistait à proposer des animations spécifiques pour faire venir du monde l'hiver dans les châteaux tourangeaux. Et on peut dire que le pari est gagné. L'an dernier, pour la première édition de cette opération, la fréquentation avait augmenté de 10 à 25% selon les monuments concernés. Et cette année il semble que les chiffres sont tout aussi bons.

Au château de Langeais en tout cas, on se frotte les mains d'avoir su attirer une autre clientèle pendant les fêtes. Avant de réserver leur semaine de vacances en Touraine, Elodie et Alexis, un couple d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis avait un peu hésité, par peur que les châteaux de la Loire n'aient pas grand chose à montrer l'hiver. "On s'était dit que les jardins seraient plus sympas l'été mais finalement on se contente très bien de l'intérieur, tout est fait pour nous rendre la visite plus agréable, on ne s'ennuie pas. En plus on sent l'ambiance de Noël, ça nous rappelle les fêtes" expliquent-ils.

"On peut prendre plaisir à visiter les châteaux l'hiver" - Amélie Delaunay, médiatrice culturelle

Il faut dire que le château de Langeais a mis le paquet, près de 300 bougies ont illuminé ses différentes pièces pendant les fêtes, à commencer par l'impressionnante salle du banquet. Amélie Delaunay est médiatrice culturelle, elle se dit convaincue de l'intérêt des châteaux l'hiver. "Il y a une autre atmosphère, la lumière est moins abondante à l'intérieur, les bougies ressortent encore plus, ça crée une atmosphère plus cosy".

Une autre atmosphère qui a semble-t-il payé au château de Langeais. Sa fréquentation s'est rapproché d'une hausse de 15% pendant cette période de fêtes.