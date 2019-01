L'opération Pièces Jaunes commence ce mercredi, Didier Deschamps parrain de la 30e édition

Pour leurs 30 ans, les Pièces Jaunes s'offrent un double champion du monde : le sélectionneur de l'équipe de France de foot Didier Deschamps est, cette année, le parrain de l'opération conduite par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, aux côtés de Bernadette Chirac.

Dès ce mercredi et jusqu'au 16 février, vous pourrez déposer vos pièces jaunes dans les tirelires en carton. Les sommes récoltées serviront à améliorer la vie des enfants hospitalisés. 2,3 millions de tirelires sont disponibles pour les distribuer en famille, entre amis, chez les commerçants ou encore dans les lieux publics.

Des opérations dans toute la France

L'opération est lancée à l’hôpital Necker-Enfants malades de Paris ce mercredi 9 janvier 2019, en présence de Didier Deschamps, et des chanteurs Amir et Vitaa notamment. Dans les semaines à venir, des animations sont prévues un peu partout en France, notamment à Calais, Rouen, Saint-Denis, Orléans, ou encore Brest. Le 19 janvier, le train "Pièces Jaunes", qui sillonnera la France, partira de la gare de Nice et s’arrêtera à Toulon, Marseille et Lyon Perrache. Des événements animations seront organisés à chaque étape.

Mercredi 9 janvier 2019 : c'est le lancement de la 30e édition des Pièces Jaunes à Paris ! Une journée organisée sous le signe de la fête : goûter, animations et concerts de @VITAA et @Amir_Off ; avec notre parrain Didier Deschamps !



>> En savoir + : https://t.co/NVEfXqYneEpic.twitter.com/UKEj5NKZlH — Pièces Jaunes (@piecesjaunes) January 7, 2019

A quoi servent les dons ?

Grâce aux dons, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a réalisé plus de 8.500 projets dans des hôpitaux partout en France, pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Des maisons pour adolescents ont par exemple pu être créées, agrandies ou rénovées. Des ateliers thérapeutiques ont pu être mis sur pied dans plusieurs hôpitaux. Des espaces de loisirs, de sport ou des jardins pour enfants ont également pu être créés. Des appartements ou des studios, pour que les parents puissent rester auprès de leur enfant hospitalisé ont également pu être construits, tout comme des haltes-garderies, ou encore des maisons des familles près des hôpitaux.