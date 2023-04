L'opération "prévention noyade" fait son retour dans les piscines de la métropole de Montpellier

Jusqu'au 17 juin, plusieurs activités de prévention sont organisées tels que des stages de natation, de l'initiation au sauvetage ou encore des cours pour lutter contre l'hydrophobie. Avec 193 débuts de noyade en 2021, l'Hérault est le 4e département le plus concerné en France. Un chiffre en augmentation ces dernières années. Ce programme a donc pour objectif de diminuer ce nombre de noyade.

Vendredi 21 avril, deux classes de grande section sont venues apprendre à nager et suivre un cours de prévention à la piscine olympique Angelotti à Montpellier. "Il faut faire attention aux vagues et ne pas faire n'importe quoi", explique un des enfants. En plus du cours de natation, les élèves ont pu assister à une démonstration de sauvetage après une noyade.

Apprendre à nager à tous les enfants de la métropole

De la grande section au CM2, des cours de natation sont dispensés à tous les élèves de la métropole. "L'objectif, c'est que tous les élèves arrivent en sixième en sachant nager", soutient Joël Raymond, vice-président de la métropole de Montpellier.

Pendant toute la durée de l'école primaire, les enfants suivent un programme de natation très complet. "Il y a tout un corpus d'exercices qui peuvent être faits. Tout ce qui attrait à l'immersion, les déplacements, l'entrée dans l'eau...", détaille Laëtitia Mellet, qui gère la natation scolaire des piscines ouest de la métropole. Les enfants apprennent à nager mais sont également sensibilisés aux risques de noyade.

L'apprentissage ne se fait pas que dans le cadre scolaire. La métropole propose aussi des stages de natation pendant les vacances. Du 24 avril au 6 mai, les dix piscines de la métropole propose des stages de 4 à 5 jours. Le tarif unique s'élève à 3 euros par enfant. Pour plus de renseignement sur les stages, rendez-vous sur le site de la Métropole.