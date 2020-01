L'opération Sakado de retour à Nîmes, une centaine de sacs distribués aux SDF

Cette semaine, l'association Sakado est revenue à Nîmes pour son opération annuelle. Le but est de récolter des sacs à dos pour les personnes sans abri. Des sacs remplis de produits en tout genre (alimentaires, hygiéniques, culturels), recueillis par des collégiens et lycéens Gardois.

Les collégiens et lycéens gardois ont récolté une centaine de sacs pour les SDF de Nîmes

Nîmes, France

Alors que les températures ont fortement chuté ces derniers jours dans le Gard, l'association Sakado a fait escale à Nîmes cette semaine pour sa traditionnelle distribution de sacs pour personnes sans domicile fixe. Ces sacs, ainsi que les produits qui se trouvent à l'intérieur, ont été récoltés par les collégiens de Manduel, de Calisson et les élèves des lycées Gaston Ledoux et Frédéric Mistral. Au total, c'est une centaine de sacs que les jeunes Gardois ont donné à l'association. Pour Pascal Parrot, le co-fondateur de Sakado, "les élèves ont réalisé un travail formidable de bout en bout. C'est eux qu'il faut féliciter !"

Une maraude assurée par la Croix Rouge de Nîmes

Dans les sacs, les personnes sans domicile fixe vont trouver 4 kits différents : "Il y a un kit chaleur, avec des vêtements d'occasion, explique Pascal Parrot. Il y a aussi un kit hygiène, un kit festif avec des confiseries, des marrons glacés, des bocaux de foie gras. Et enfin, un kit culture-communication, avec des livres, une lampe de poche, un mini-poste de radio." Les sacs ont été distribués par les équipes de la Croix Rouge de Nîmes dans différents lieux de la ville : Pablo Neruda, la gare ou encore l'église Saint-Baudile. Brice Segarra est travailleur social au sein de la Croix Rouge. Pour lui, cette maraude un peu particulière apporte une note positive dans le quotidien des personnes bénéficiaires : "J'ai vraiment vu plein de sourires ce soir, on sent que cela leur fait beaucoup de bien. Ce sont des objets auxquels ils n'ont par forcément accès très souvent."

Des objets pour passer le temps

Sur le parvis de l'église Saint-Baudile, ils sont une trentaine à venir demander un sac. Parmi eux, Emma, 18 ans. Elle fait la manche dans les rues nîmoises depuis plusieurs mois désormais : "On a vu qu'il y avait un livre offert à l'intérieur du sac, c'est trop cool ! Cela peut paraître futile mais c'est presque aussi important que la nourriture." Son ami Yani, 20 ans, approuve : "C'est pas facile de rester positif en ce moment. Alors quand des enfants prennent le temps de se mobiliser pour vous, pour vous offrir ce sac, cela fait chaud au cœur, forcément."