L'opération solidaire "La boîte de Noël des plus démunis" est de retour dans l'Indre. L'association ADMR 36 relance l'opération pour récolter des cadeaux pour les personnes dans le besoin.

L'opération solidaire "boîtes de Noël pour les plus démunis" de retour dans l'Indre

En 2020, plus de 2.000 boîtes-cadeaux ont été collectées pour les plus démunis dans l'Indre (photo d'illustration)

Les boîtes de Noël pour les plus démunis font leur retour dans l'Indre. En 2020, des bénévoles lançaient l'opération "La boîte de Noël des plus démunis", une opération solidaire qui consiste à déposer des cadeaux dans une boîte à chaussures pour les offrir à une personne dans le besoin.

Cette année, l'association l'Aide à domicile en milieu rural, ADMR 36, relance le projet. Avec Les Restos du Cœur, ils appellent à la générosité des Indriens. Les cadeaux seront distribués le jour de Noël par Les Restos aux personnes les plus pauvres dans le département.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un truc chaud, un truc bon et un mot doux

Pour participer, il suffit de prendre une boîte à chaussures et d'y mettre quelques cadeaux. Un truc chaud, un truc bon, un produit de beauté, un loisir et un mot doux. "Ça peut être une écharpe, des gants ou un bonnet, du chocolat ou des biscuits, un savon ou un petit parfum, un jeu de cartes et un dessin d'enfant", énumère Anthéa Villin, directrice de l'ADMR 36.

Une fois les cadeaux emballés, il faut écrire sur la boîte si elle est destinée à un homme, une femme ou un enfant. Ensuite, il faut déposer la boîte cadeaux dans l'un des sept points de collecte de l'ADMR. Les points de collecte se trouvent à Argenton-sur-Creuse, Châteauroux, Buzançais, La Châtre, Issoudun, Le Blanc et Valençay. Il est possible d'y déposer les cadeaux jusqu'au 17 décembre.

"Que tout le monde ait quelque chose pour Noël"

L'objectif de cette initiative est de ne laisser personne de côté pour Noël. "Il y a beaucoup de personnes démunies dans notre département, explique Anthéa Villin. On veut que tout le monde ait quelque chose pour Noël. Avec cette opération, on espère qu'on aidera un bon nombre de personnes".

Cette initiative est d'autant plus importante dans un milieu rural comme l'Indre. "La pauvreté est importante, encore plus en milieu rural. Ce sont souvent des personnes oubliées, il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent seules le jour de Noël, poursuit la directrice de l'ADMR 36. L'idée, c'est de penser à tout le monde".

La solidarité est au cœur de ce projet. Si tout le monde n'a pas toujours le temps de s'investir dans du bénévolat, ces boîtes-cadeaux se présentent comme une alternative. "On a souvent chez nous des petits objets qui ne servent pas ou qu'on a mis de côté. C'est un moyen assez simple de pouvoir venir en aide aux autres", conclut Anthéa Villin.

L'année dernière, le projet a cartonné. Plus de 2.000 boîtes ont terminé au pied des sapins des plus démunis dans l'Indre.