L'opération solidaire "les boîtes de Noël" pour les plus démunis se renouvelle dans les Landes

Si vous avez des boîtes de chaussures vides, elles peuvent servir de cadeaux de Noël aux plus démunis. Il suffit de déposer des petits cadeaux dedans, l'emballer et déposer la boîte dans la centaine de points de collecte à travers tout le département. Cette année, l’opération continue avec une collecte des boîtes Noël du 15 novembre au 15 décembre dans plus d'une centaine de points de collecte. Une centaine d’associations, de commerces et d’établissements spécialisés participent à cette initiative solidaire née en 2013 dans les Hauts-de-France. Confectionnées par des citoyens landais volontaires, elles seront destinées à des adultes démunis.

5 petits cadeaux dans une boîte à chaussure

Pour cette nouvelle édition, la formule reste inchangée : une boîte à chaussure dans laquelle tout un chacun pourra y glisser un vêtement chaud en bon état et propre (des gants, des chaussettes ...), une gourmandise sucrée et non périssable, un loisir (un jeu de carte, un magazine...), un produit d’hygiène ou de beauté (neuf), un petit mot chaleureux.

Une centaine de points de collecte dans les Landes

Les boîtes à chaussures, une fois emballées, doivent ensuite être déposées dans l'un des points de collecte près de chez vous, chez l'un des commerçants partenaires ou dans les mairies. Quatre se trouvent à Saint-Vincent de Tyrosse :

La Mairie, 24 Avenue Nationale.

Lovinti, 20 Rue des Compagnons (magasin de vêtements)

Centre communal d'action sociale, Espace Grand Tourren - Allée des Magnolias

Association Voisinage, Rue des Lauriers

Les autres lieux de collecte dans les Landes sont à retrouver ici.